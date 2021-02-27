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Бизнес

Более 33 тысяч нижегородцев зарегистрировалось в качестве самозанятых

02 марта 2021 17:05  [63] Бизнес

Более 33 тысяч человек зарегистрировалось в Нижегородской области в качестве самозанятых. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

С 1 января 2020 года в Нижегородской области действует специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход. Он введен в соответствии с федеральным законом №422-ФЗ от 27 ноября 2018 года "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

"За минувший год стало очевидно, что самозанятость – востребованная форма ведения бизнеса. Для целого ряда предпринимателей выбор в пользу налога на профессиональный доход – оптимальный вариант, так как он позволяет снизить ставку налоговых отчислений. К примеру, такая схема может быть выгодна для того, кто работает через электронные площадки, занимается перевозками, продает товары собственного производства, для фотографов, разнорабочих и других категорий сотрудников", - рассказал Глеб Никитин.

В качестве самозанятых могут зарегистрироваться жители Нижегородской области, осуществляющие деятельность на территории региона, при условии, что у них нет наемных сотрудников и их доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Налоговые отчисления для них составляют 4% при работе с физическими лицами и 6% - при работе с юридическими лицами и ИП. Также они могут выбрать – делать отчисления в пенсионный фонд или нет.

"Помимо того, что регистрация в качестве самозанятых позволяет вести деятельность официально, предприниматели могут рассчитывать на поддержку от государства", - добавил губернатор.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

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Теги:
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