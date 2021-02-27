Нижегородский земельный совет одобрил 22 заявки на выделение участков для инвестпроектов Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 22 заявки на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам заседания 2 марта 2021 года.

В рамках реализации 22 проектов планируется создать 242 новых рабочих места.

В частности, на заседании была одобрена заявка ООО "ПостКвинт" на участок под строительство производственного комплекса по изготовлению приборов учета, контроля тепло- и водопотребления в Дзержинске. Площадь участка составляет почти 10 тысяч кв. м. Комплекс планируется построить за 16 месяцев. Предполагаемый объем инвестиций – 156 млн рублей.

Еще одним проектом, получившим одобрение, стало строительство производственно-складского здания по производству полиэтиленовой тары в Дзержинске ООО НПП "Техноком". Здание планируется возвести на участке площадью 6,4 тысяч кв. м. за три года. Объем инвестиций – 54 млн рублей.

Также ООО "АвтоЦентр М7" был предоставлен участок под строительство спортивного комплекса в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Площадь участка – 7,5 тысяч кв. м. Срок строительства составит пять лет. Объем инвестиций - 61 млн рублей.

Кроме того, совет одобрил строительство корпуса по производству противопожарных преград в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. ООО УК "Строй Логистик" планирует построить его за 4 года и 10 месяцев. Площадь участка – 2,4 тысяч кв. м. Объем инвестиций - 39 млн рублей.