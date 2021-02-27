Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2020 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
02 марта 2021 18:08  [128] Нижегородский земельный совет одобрил 22 заявки на выделение участков для инвестпроектов
02 марта 2021 17:05  [130] Более 33 тысяч нижегородцев зарегистрировалось в качестве самозанятых
02 марта 2021 15:49  [184] Наибольшее строительство жилья в 2021 году запланировано в Автозаводском и Советском районах
02 марта 2021 15:06  [116] Чистая прибыль банка "Открытие" в январе 2021 года составила 13,3 млрд рублей
02 марта 2021 13:38  [132] ГЖД за два месяца на четверть снизила перевозку пассажиров
02 марта 2021 12:27  [145] МегаФон запустил в Нижегородской области новые технологии передачи голоса
02 марта 2021 11:41  [181] Абонентская плата для новых клиентов "Ростелекома" снижена в два раза к пятилетию тарифа "Игровой"
01 марта 2021 17:13  [206] Нижегородский водоканал завершил перекладку водопровода на улице Ильинской
01 марта 2021 17:09  [1282] Экс-руководитель НПАТ Дмитрий Цыганков признан банкротом
01 марта 2021 15:16  [315] Банк "Открытие" рассчитывает получить более 1 млрд рублей от реализации имущества признанных банкротами компаний
Бизнес

Нижегородский земельный совет одобрил 22 заявки на выделение участков для инвестпроектов

02 марта 2021 18:08  [128] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 22 заявки на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам заседания 2 марта 2021 года.

В рамках реализации 22 проектов планируется создать 242 новых рабочих места.

В частности, на заседании была одобрена заявка ООО "ПостКвинт" на участок под строительство производственного комплекса по изготовлению приборов учета, контроля тепло- и водопотребления в Дзержинске. Площадь участка составляет почти 10 тысяч кв. м. Комплекс планируется построить за 16 месяцев. Предполагаемый объем инвестиций – 156 млн рублей. 

Еще одним проектом, получившим одобрение, стало строительство производственно-складского здания по производству полиэтиленовой тары в Дзержинске ООО НПП "Техноком". Здание планируется возвести на участке площадью 6,4 тысяч кв. м. за три года. Объем инвестиций – 54 млн рублей.

Также ООО "АвтоЦентр М7" был предоставлен участок под строительство спортивного комплекса в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Площадь участка – 7,5 тысяч кв. м. Срок строительства составит пять лет. Объем инвестиций - 61 млн рублей.

Кроме того, совет одобрил строительство корпуса по производству противопожарных преград в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. ООО УК "Строй Логистик" планирует построить его за 4 года и 10 месяцев. Площадь участка – 2,4 тысяч кв. м. Объем инвестиций - 39 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земля Инвестиции Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph