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Девушка провалилась в яму с горячей водой в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о провале 20-летней девушки в яму с горячей водой у дома №10 по ул. Петрищева поступило в ведомство 2 марта в 21:40.
Отмечается, что девушка была доставлена в больницу скорой медпомощи в Дзержинске.
В то же время в администрации Дзержинска заявили, что еще днем 2 марта технический колледж самостоятельно отключил тепловую камеру от теплоснабжения своих объектов.
"От отопления были отключены только здания колледжа и его общежитие. На данный момент отопление восстановлено", - говорится в сообщении мэрии.
В настоящее время проводятся работы по локализации последствий аварии на сетях технического колледжа.
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