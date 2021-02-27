Девушка провалилась в яму с горячей водой в Дзержинске Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Девушка провалилась в яму с горячей водой в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о провале 20-летней девушки в яму с горячей водой у дома №10 по ул. Петрищева поступило в ведомство 2 марта в 21:40.

Отмечается, что девушка была доставлена в больницу скорой медпомощи в Дзержинске.

В то же время в администрации Дзержинска заявили, что еще днем 2 марта технический колледж самостоятельно отключил тепловую камеру от теплоснабжения своих объектов.

"От отопления были отключены только здания колледжа и его общежитие. На данный момент отопление восстановлено", - говорится в сообщении мэрии.

В настоящее время проводятся работы по локализации последствий аварии на сетях технического колледжа.