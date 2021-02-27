Высокотехнологичная ЛОР-установка закуплена для Нижегородской областной детской больницы Общество

Высокотехнологичная ЛОР-установка закуплена для Нижегородской областной детской больницы Фото: пресс-служба правительства региона

Высокотехнологичный ЛОР-комбайн приобретен для Нижегородской детской областной клинической больницы в рамках национального проекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Оборудование стоимостью около 1 млн рублей уже введено в эксплуатацию.

По словам главного врача больницы Инны Кондратьевой, компактная и эргономичная установка значительно облегчит диагностику и лечение ЛОР-заболеваний у детей.

"Это по-настоящему универсальный и современный рабочий инструмент, который совмещает в себе сразу несколько аппаратов. Для таких процедур, как промывание носа и ушей, предусмотрена автоматическая система орошения с подогревом жидкости. При проведении процедур промывания компрессоры и мощные насосы работают бесшумно и не пугают маленьких пациентов. Предусмотрен также предварительный подогрев металлических инструментов лор-врача для большего комфорта пациентов", - рассказала Инна Кондратьева.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя 8 федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) и "Развитие экспорта медицинских услуг".