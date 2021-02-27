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Число авиарейсов Нижний Новгород-Сочи увеличилось до семи в неделю. Об этом сообщили в международном аэропорту Стригино (находится под управлением УК "Аэропорты Регионов").
В начале марта на данном направлении две авиакомпании вводят дополнительные рейсы. Речь идет об авиакомпаниях "Россия" и "Икар".
Сейчас "Россия" летает из Нижнего Новгорода в Сочи один раз в неделю, но с 4 марта организует еще один рейс - по четвергам. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737- 800 вместимостью 189 кресел.
Авиакомпания "Икар" планирует выполнять полеты по данному направлению с 6 марта по субботам на Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.
В настоящее время рейсы из Нижнего Новгорода по данному маршруту также выполняет авиакомпании "Nordwind". С вводом дополнительных рейсов частота выполнения полетов в Сочи из Нижнего Новгорода вырастет до семи в неделю.
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