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Общество

Число авиарейсов Нижний Новгород-Сочи увеличилось до семи в неделю

03 марта 2021 17:05  [72] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Число авиарейсов Нижний Новгород-Сочи увеличилось до семи в неделю. Об этом сообщили в международном аэропорту Стригино (находится под управлением УК "Аэропорты Регионов").

В начале марта на данном направлении две авиакомпании вводят дополнительные рейсы. Речь идет об авиакомпаниях "Россия" и "Икар".

Сейчас "Россия" летает из Нижнего Новгорода в Сочи один раз в неделю, но с 4 марта организует еще один рейс - по четвергам. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737- 800 вместимостью 189 кресел.

Авиакомпания "Икар" планирует выполнять полеты по данному направлению с 6 марта по субботам на Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.

В настоящее время рейсы из Нижнего Новгорода по данному маршруту также выполняет авиакомпании "Nordwind". С вводом дополнительных рейсов частота выполнения полетов в Сочи из Нижнего Новгорода вырастет до семи в неделю.

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Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Аэропорт
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