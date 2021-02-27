Обвиняемый в захвате заложника на территории Польши задержан в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МВД (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Обвиняемый в разбое и захвате заложника на территории Польши задержан в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В ведомстве пояснили, в данных преступлениях обвиняется гражданин Республики Беларусь, который в 2004 году, находясь на территории Польши, совместно со своим братом похитил имущество гражданина Вьетнама на сумму более 32 тысяч злотых, ударив перед этим потерпевшего деревянной дубинкой по голове. Потом они не отпускали гражданина Вьетнама, требуя у родственников выкупа в размере 300 тысяч злотых.

В последствие мужчинам удалось скрыться, и братья были объявлены в международный розыск.

Одного из них сотрудники полиции на транспорте задержали на территории железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. Выдачу обвиняемого компетентным органам Польши. В настоящее время экстрадиция завершилась.