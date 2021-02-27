Штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области из-за порывистого ветра до 18 м/с Общество

Штормовое предупреждение объявлено 4 марта в Нижегородской области из-за порывистого ветра до 18 м/с.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе МЧС России по Нижегородской области, в регионе ожидаются порывы западного ветра до 13-18 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий в регионе возможны ЧС, прогнозируется увеличение количества аварий, обрывы ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, а также обрушением слабоукрепленных конструкций и деревьев.