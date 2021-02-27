Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2021 12:13  [79] Портрет ветерана Великой Отечественной войны появился на стене дома в Нижнем Новгороде
04 марта 2021 11:54  [144] Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 4 марта
04 марта 2021 10:54  [143] Оказание почтальонами услуг на дому - часть социальной функции "Почты России", - пресс-служба
04 марта 2021 10:39  [108] Сразу шесть эксклюзивных кинопремьер ждут зрителей видеосервиса Wink в марте
04 марта 2021 09:55  [199] Нижегородских почтальонов принуждают торговать продуктами при доставке пенсий
04 марта 2021 09:29  [121] Нижегородское правительство поддержит творческую молодежь
04 марта 2021 09:17  [194] Штормовое предупреждение объявлено в Нижегородской области из-за порывистого ветра до 18 м/с
04 марта 2021 09:08  [198] Воду и отопление частично отключат в трех районах Нижнего Новгорода 4 марта
03 марта 2021 20:26  [301] Нижний сегодня: главные события дня
03 марта 2021 19:00  [527] Около 40 семей из пострадавшего от взрыва газа дома на Мещере получат матпомощь
Общество

Портрет ветерана Великой Отечественной войны появился на стене дома в Нижнем Новгороде

04 марта 2021 12:13  [79] Общество

Портрет ветерана Великой Отечественной войны Юрия Дулина нарисовали на улице Красносельской в Нижнем Новгороде, сообщает НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Портрет ветерана изображен на фоне зенитного орудия, с которым он прошёл войну.

Стоит отметить, что эта работа - 28 арт-объект в рамках проекта "Образ Победы", приуроченного к Году памяти и славы в Нижегородской области, утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным в 2020-м.

В этом году проект продолжается.

СПРАВКА
Юрий Дулин родился 8 ноября 1925 года в городе Горький. В августе 1943 года был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в боях на Курской дуге в составе 386-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона. После обороны Севастополя дивизион перебросили на Западную Украину. В районе одного из прикарпатских городов Юрия Дулина контузило. Впоследствии в составе 4-го Украинского фронта освобождал Венгрию, Польшу, Чехословакию, участвовал в штурме Франкфурта-на-Одере. Победу встретил 8 мая 1945 года в Праге. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне" и другими наградами.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны День Победы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph