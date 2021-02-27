Портрет ветерана Великой Отечественной войны появился на стене дома в Нижнем Новгороде Общество

Портрет ветерана Великой Отечественной войны Юрия Дулина нарисовали на улице Красносельской в Нижнем Новгороде, сообщает НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Портрет ветерана изображен на фоне зенитного орудия, с которым он прошёл войну.

Стоит отметить, что эта работа - 28 арт-объект в рамках проекта "Образ Победы", приуроченного к Году памяти и славы в Нижегородской области, утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным в 2020-м.

В этом году проект продолжается.

СПРАВКА

Юрий Дулин родился 8 ноября 1925 года в городе Горький. В августе 1943 года был призван в ряды Красной Армии. Участвовал в боях на Курской дуге в составе 386-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона. После обороны Севастополя дивизион перебросили на Западную Украину. В районе одного из прикарпатских городов Юрия Дулина контузило. Впоследствии в составе 4-го Украинского фронта освобождал Венгрию, Польшу, Чехословакию, участвовал в штурме Франкфурта-на-Одере. Победу встретил 8 мая 1945 года в Праге. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне" и другими наградами.