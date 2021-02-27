Какое оборудование необходимо для укупорки тары на производстве

Укупорочное оборудование — разновидность спецоборудования, используемого на производственных предприятиях. Применяется такое оборудование для оперативного и надежного закрытия тары крышкой, пробкой, колпачком или любым другим типом фиксатора, способным обеспечить емкости с продуктом абсолютную герметичность. Укупорочные агрегаты позволяют закупоривать самые разнообразные емкости:
В результате готовую продукцию можно без опаски транспортировать и доставлять заказчикам, на прилавки магазинов и т.п. Благодаря укупорке тара герметизируется и максимально защищается от негативного влияния внешней среды — укупорка предотвращает случайное проливание продукта, проникание внутрь емкости воздуха и сводит к нулю риск окисления вещества. Рассмотрим ключевые особенности укупорочного оборудования, сферы его применения и примеры конкретных укупорщиков, пользующихся наибольшей популярностью в нашей стране.
Разумеется, как и все остальные разновидности производственного оборудования, укупорочные агрегаты постоянно совершенствуются, появляются новые, более эффективные и продуманные решения, постепенно "забываются" старые методы и подходы к укупорке тары. Поэтому с каждым годом укупорка становится все более качественной и надежной. В Украине огромной популярностью пользуется продукция компании Флексмаш, к которой обращаются как малые, так и средние, крупные компании, стремящиеся по максимуму автоматизировать свои производственные мощности.
Автоматические и полуавтоматические укупорщики от Флексмаш отличаются простотой конструкции, высокой производительностью и надежностью на каждом этапе укупорки, что делает их идеальным решением для автоматизации процесса производства пищевых и непищевых продуктов разной вязкости, состава, предназначения и т.д. Так как без укупорки тары не обходится практически ни одно предприятие, укупорочное оборудование можно встретить буквально на любом заводе, где специалисты занимаются изготовлением:
Современные агрегаты для укупорки тары (подробнее о них — по ссылке) отличаются своим конструкционным исполнением, наличием дополнительных функциональных элементов и предназначением. Современные укупорщики могут работать с емкостями из любых материалов:
Эти агрегаты надежно герметизируют тару с кремами и мазями, лакам и красками, порошками и гранулами и многими другими веществами. При этом, одна единица такого оборудования может одновременно работать с укупорками (крышками, колпачками и т.д.) разного размера и формы — достаточно сменить насадку, перенастроить аппарат и он готов для герметизации другой тары. Поэтому большинство современных укупорочных агрегатов относятся к классу универсальных.
В нашей стране на предприятиях разного масштаба довольно часто встречаются агрегаты Capper P, которые относятся к полуавтоматическому классу укупорщиков и разработаны для герметизации потребительской тары. Главная задача этого оборудования — обеспечить максимально возможную защиту емкости с продуктов от попадания внутрь воздуха и Capper P прекрасно справляются с этим заданием.
Производит устройства Capper P компания Флексмаш, которая уделяет особое внимание своим клиентам и учитывает все особенности их компаний. То есть, "на выходе" получается агрегат, идеально подходящий для работы с тарой конкретной геометрии и материала, а также крышками определенного типа и формы. Такой подход позволяет достичь максимальной производительности завода при минимальных финансовых вложениях.
Серия Capper P представляет собой 3 высокопроизводительных укупорщика тары:
Все вышеописанное оборудование производится из нержавеющей стали марки AISI 304 или анодированного профиля из алюминия. Эти агрегаты отличаются модульной конструкцией, благодаря которой их можно быстро и легко встроить в производственную линию, а также простотой перенастройки под другой тип тары/крышки и простой модернизации.
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