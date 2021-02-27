Новый филиал появится у нижегородского Дворца детского творчества им. Чкалова Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Филиал Дворца детского творчества им. Чкалова - "Дворец рядом с домом" откроется по адресу ул. Касьянова, 5 в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

В филиале планируется проведение занятий востребованных нижегородцами кружков. Также там предусматривается оборудование актового зала на 150 человек.

В ДДТ им. Чкалова агентству пояснили, на базе "Дворца рядом с домом" планируется обучение по 20 программам дополнительного образования технической, естественнонаучной, социально-педагогической и художественной (декоративно-прикладного профиля) направленностям. В частности, по программам раннего развития инженерных компетенций и общей физической подготовки для дошкольников, конструирования и моделирования для детей начальной школы, программирования, робототехники и мехатроники.

Ежегодный охват обучающихся, предположительно, составит около 1 755 детей в возрасте от 5 до 18 лет, а также около 10 тысяч участников городских проектов в очной и очно-заочной форме.

Помещения на цокольном и первом этаже 6-этажного дома №5 по ул. Касьянова площадью почти 2 тысячи кв.м. не использовались с 2003 года. Как пояснил Андрей Тарасов, там планировалось открыть детскую поликлинику, потом музыкальную школу, но ни один проект так и не был реализован.

В 2020 году помещения были выставлены на продажу, но в скором времени, по требованию депутата, их сняли с торгов. Их было решено предоставить в пользование ДДТ им. Чкалова.

Для того, чтобы открыть филиал, помещениям требуется реконструкция. Сейчас помещения представляют собой неразграниченные пространства на весь этаж. Кроме того, для некоторых кружков необходимо провести звукоусиление.

В настоящее время по этому объекту согласовано задание на проектирование, в ближайшее время будет объявлен конкурс. На эти цели выделено 4,5 млн рублей из бюджета Нижнего Новгорода. Финансирование реконструкции будет определено после разработки проекта.

Вопрос открытия филиала дворца детского творчества уже согласован с жителями.

"Уверен, что вскоре у наших детей появится возможность заниматься в различных кружках и секциях вблизи своего дома, но, думаю, что не раньше следующего года", - заявляет Андрей Тарасов.