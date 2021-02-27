Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2021 14:59  [41] Ледяной дождь дополнит штормовой ветер в Нижнем Новгороде 4 марта
04 марта 2021 14:27  [84] Новый филиал появится у нижегородского Дворца детского творчества им. Чкалова
04 марта 2021 13:31  [116] Нижегородский музей истории художественных промыслов будет переформатирован
04 марта 2021 13:07  [108] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 17 районах Нижегородской области
04 марта 2021 12:13  [118] Портрет ветерана Великой Отечественной войны появился на стене дома в Нижнем Новгороде
04 марта 2021 11:54  [226] Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 4 марта
04 марта 2021 10:54  [167] Оказание почтальонами услуг на дому - часть социальной функции "Почты России", - пресс-служба
04 марта 2021 10:39  [127] Сразу шесть эксклюзивных кинопремьер ждут зрителей видеосервиса Wink в марте
04 марта 2021 09:55  [224] Нижегородских почтальонов принуждают торговать продуктами при доставке пенсий
04 марта 2021 09:29  [135] Нижегородское правительство поддержит творческую молодежь
Общество

Новый филиал появится у нижегородского Дворца детского творчества им. Чкалова

04 марта 2021 14:27  [84] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Филиал Дворца детского творчества им. Чкалова - "Дворец рядом с домом" откроется по адресу ул. Касьянова, 5 в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

В филиале планируется проведение занятий востребованных нижегородцами кружков. Также там предусматривается оборудование актового зала на 150 человек.

В ДДТ им. Чкалова агентству пояснили,  на базе "Дворца рядом с домом" планируется обучение по 20 программам дополнительного образования технической, естественнонаучной, социально-педагогической и художественной (декоративно-прикладного профиля) направленностям. В частности, по программам раннего развития инженерных компетенций и общей физической подготовки для дошкольников, конструирования и моделирования для детей начальной школы, программирования, робототехники и мехатроники.

Ежегодный охват обучающихся, предположительно, составит около 1 755 детей в возрасте от 5 до 18 лет, а также около 10 тысяч участников городских проектов в очной и очно-заочной форме.

Помещения на цокольном и первом этаже 6-этажного дома №5 по ул. Касьянова площадью почти 2 тысячи кв.м. не использовались с 2003 года. Как пояснил Андрей Тарасов, там планировалось открыть детскую поликлинику, потом музыкальную школу, но ни один проект так и не был реализован.

В 2020 году помещения были выставлены на продажу, но в скором времени, по требованию депутата, их сняли с торгов. Их было решено предоставить в пользование ДДТ им. Чкалова. 

Для того, чтобы открыть филиал, помещениям требуется реконструкция. Сейчас помещения представляют собой неразграниченные пространства на весь этаж. Кроме того, для некоторых кружков необходимо провести звукоусиление. 

В настоящее время по этому объекту согласовано задание на проектирование, в ближайшее время будет объявлен конкурс. На эти цели выделено 4,5 млн рублей из бюджета Нижнего Новгорода. Финансирование реконструкции будет определено после разработки проекта. 

Вопрос открытия филиала дворца детского творчества уже согласован с жителями.

"Уверен, что вскоре у наших детей появится возможность заниматься в различных кружках и секциях вблизи своего дома, но, думаю, что не раньше следующего года", - заявляет Андрей Тарасов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph