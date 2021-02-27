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Культура и отдых

Турпоток в Нижегородскую область вырос в два раза

04 марта 2021 15:21  [88] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Туристический поток в Нижегородскую область вырос в два раза за последние десять лет. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он отметил, что туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития региона. За последние десять лет турпоток в Нижегородскую область вырос в два раза, с 614,5 тысяч человек до 1,2 млн человек, а объем услуг отрасли – почти втрое, с 4,9 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.

"Безусловно, 2020 год был для всех нас непростым. В условиях практически полного отсутствия доходов турбизнеса из областного бюджета было направлено более 600 млн рублей на поддержку туристской отрасли. Уверен, что в юбилейный год нам удастся не только восстановить прежние показатели отрасли, но и улучшить их", - сказал Глеб Никитин.

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