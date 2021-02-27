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Общество

Массовая гибель рыбы произошла на Мещерском озере в Нижнем Новгороде

04 марта 2021 17:32  [91] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Массовый замор рыбы произошел на Мещерском озере в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Несколько погибших рыб 2 марта обнаружили местные жители и обратились в министерство экологии региона.

Сотрудники министерства совместно с сотрудниками комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода произвели отбор пробы воды в озере и пришли к выводу, что к гибели рыбы привела нехватка кислорода. 

"Результаты показали превышение химического потребления кислорода, а именно 82 мг О/дм, при норме в 30,0 мг О/дм. Также содержание растворенного кислорода отмечено на нижней границе нормы. При этом уровень нефтепродуктов и нитратов норму не превысил. На данный момент проводится анализ других показателей в воде", - говорится в сообщении МЧС.

В ликвидации замора также участвовали специалисты управления ГО ЧС Нижнего Новгорода, департамента региональной безопасности и лесники МКУ "Нижегородлес".

Для решения данной проблемы на озере почистили снег и пробурили небольшие лунки. Их накрыли сеном, чтобы лунка не замерзла.

"Пробуренные места огорожены сигнальной лентой. Нижегородцам стоит быть осторожнее и не выходить на лед вблизи данных мест", - отметили в ГО ЧС Нижнего Новгорода.

Мониторинг за Мещерским озером и работы по устранению массового замора рыбы будут продолжены.

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Теги:
Канавинский район Природа Природа и экология
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