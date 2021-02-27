Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Что лечит спелеотерапия

04 марта 2021 17:31  [61]

Спелеотерапия (с греческого spelaion переводится, как "пещера") — неинвазивная методика терапии, которая базируется на применении микроклимата природных пещер или горных выработок соляных шахт. Спелеотерапия — один из видов климатотерапии и в ее рамках чаще всего используются карстовые пещеры, которые были образованы в результате сложного геологического процесса, проходящего в недрах земной коры, где распространены такие горные породы:

  1. Карбонатные — мел, доломит, известняк и т.п.
  2. Галогенные — гипс, каменная соль и т.п.

спелеотерапияСама методика лечения спелеотерапией подразумевает длительное пребывание человека в условиях микроклимата соляной пещеры и применяется она уже более 2,5 тыс. лет. В древних индийских эпосах описываются случаи, когда воины восстанавливали здоровье и силы, находясь в окружении соляных гротов под землей. Подробнее о современных методах лечения разных заболевания и восстановления сил методом спелеотерапии можно почитать по ссылке https://svityaz-resort.com.ua/ru/health-beauty/speleoterapiya/.

Суть спелеотерапии

Довольно часто спелеотерапию путают с галотерапией. Но главное отличие заключается в том, что в помещении, где проводят сеанс спелеоклиматотерапии, отсутствуют агрегаты, которые насыщают воздух аэроионами и аэрозолями с содержанием солей.

Целебное действие спелеотерапии базируется на том, что карстовые шахты и соляные пещеры отличаются следующим микроклиматом:

  • с высокой ионизацией воздуха;
  • с минимумом аллергенов;
  • с постоянной температурой;
  • с неизменной влажностью воздуха;
  • со стабильным давлением.

Если речь идет конкретно о карстовых пещерах, то в них также наблюдается высокое содержание углекислого газа, а в определенных случаях они отличаются слегка повышенной радиоактивностью (вот почему пребывать в таких пещерах разрешено лишь определенного время). Но в любом случае основным лечебным компонентов в рамках спелеотерапии считается натрия хлорид — каменная соль, мельчайшие частички которой (всего 1-5 микрон) способны проникать глубоко в органы дыхательной системы и положительно влиять на них, оказывая такие эффекты, как:

  • иммуномодулирующее;
  • противовоспалительное;
  • бронходренажное.

Все это положительно сказывается на общем состоянии иммунной системы организма, активизирует дренажную функцию легких и бронхов, снижает гиперреактивность дыхательных путей, уменьшает очаги воспаления и бронхоспастический компонент.

сеанс спелеотерапииЧеловек, решивший пройти полный курс спелеотерапии, может рассчитывать на следующие положительные влияние процедуры на свой организм:

  • нормализация работы сердечной мышцы и сосудистой системы;
  • значительное повышение иммунитета, общеукрепляющий эффект для него;
  • улучшение концентрации внимания за счет ионизированного воздуха в пещере;
  • разжижение и выведение мокроты из дыхательной системы, ее очищение (в том числе и бронхиол);
  • нормализация кровяного давления (особенно актуально для людей, страдающих от повышенного давления);
  • уменьшение агрессивности, нервозности, тревожности, успокаивающий эффект;
  • обеззараживание организма благодаря положительному влиянию отрицательных ионов.

В соляных пещерах нет аллергенов или каких-либо патогенов, способных навредить организму человека. Люди, проводящие в такой пещере по 60 минут в день на протяжении 3-4-х недель в 85% отмечают значительное улучшение своего самочувствия. Причем, во-многих случаях наблюдается полное выздоровления от недуга на ранних стадиях, а особенно у детей.

Что именно лечит спелеотерапия: показания

Сразу стоит отметить, что в нашей стране довольно трудно найти место, где есть все необходимое для грамотного проведения спелеотерапии. Но одно из таких известно многим — отельно-курортный комплекс Свитязь, где реализованы 3 важных принципа для эффективного проведения лечения в соляных пещерах:

  1. Доктор-эксперт исследует пациента и назначает ему индивидуальную концентрацию солевого аэрозоля.
  2. В помещении с особым микроклиматом респираторная часть аэрозольных фракций размером 0,5-5 микрон составляет более 96%.
  3. Необходимая концентрация вещества поддерживается искусственно на протяжении всего сеанса.

что лечит спелеотерапияЛечение в Свитязе всегда назначается после тщательного осмотра пациента и сбора анамнеза. Но в любом случае процедура показана при таких заболеваниях:

  • бронхиальная астма с любым течением;
  • ХОБЛ (хронический обструктивный бронхит легких);
  • любые хронические заболевания органов дыхания;
  • рецидивирующий бронхит;
  • бронхит, протекающий в острой форме более 14 дней;
  • силикоз;
  • аллергические и вазомоторные ринопатии;
  • фарингит, протекающий в хронической форме;
  • острая или хроническая форма тубоотита;
  • дерматит атопического характера в стадии стабилизации;
  • стабилизированная форма псориаза;
  • экзема и себорея, гнойные поражения кожных покровов.

Кроме того, спелеотерапия может применяться и в качестве метода профилактики различных заболеваний по типу:

  • гриппа, ОРВИ;
  • пневмонии, бронхита;
  • недугов верхних дыхательных путей;
  • поллинозах;
  • "кашле курильщика";
  • и многих других заболеваний органов дыхания.

Спелеотерапию стоит рассматривать и как отдельный метод лечения, и как часть терапии в комплексе с другими медицинскими мероприятиями. Эта методика часто применяется для облегчения состояния пациента с бронхиальной астмой легкой и средней тяжести, а также ее аллерго-инфекционных формах или при лечении хронического бронхита любого типа. Также методика показывает высокую эффективность при борьбе с различными патологиями кожи, поэтому ее нередко рекомендуют дерматологи и косметологи.

Из противопоказаний к спелеотерапии можно отнести: тяжелые формы астмы и гипертонии, дыхательную недостаточность и недостаточность кровообращения, а также диффузный пневмосклероз и бронхоэктаз легочной кисты.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph