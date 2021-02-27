Что лечит спелеотерапия

Спелеотерапия (с греческого spelaion переводится, как "пещера") — неинвазивная методика терапии, которая базируется на применении микроклимата природных пещер или горных выработок соляных шахт. Спелеотерапия — один из видов климатотерапии и в ее рамках чаще всего используются карстовые пещеры, которые были образованы в результате сложного геологического процесса, проходящего в недрах земной коры, где распространены такие горные породы:
Сама методика лечения спелеотерапией подразумевает длительное пребывание человека в условиях микроклимата соляной пещеры и применяется она уже более 2,5 тыс. лет. В древних индийских эпосах описываются случаи, когда воины восстанавливали здоровье и силы, находясь в окружении соляных гротов под землей. Подробнее о современных методах лечения разных заболевания и восстановления сил методом спелеотерапии можно почитать по ссылке https://svityaz-resort.com.ua/ru/health-beauty/speleoterapiya/.
Довольно часто спелеотерапию путают с галотерапией. Но главное отличие заключается в том, что в помещении, где проводят сеанс спелеоклиматотерапии, отсутствуют агрегаты, которые насыщают воздух аэроионами и аэрозолями с содержанием солей.
Целебное действие спелеотерапии базируется на том, что карстовые шахты и соляные пещеры отличаются следующим микроклиматом:
Если речь идет конкретно о карстовых пещерах, то в них также наблюдается высокое содержание углекислого газа, а в определенных случаях они отличаются слегка повышенной радиоактивностью (вот почему пребывать в таких пещерах разрешено лишь определенного время). Но в любом случае основным лечебным компонентов в рамках спелеотерапии считается натрия хлорид — каменная соль, мельчайшие частички которой (всего 1-5 микрон) способны проникать глубоко в органы дыхательной системы и положительно влиять на них, оказывая такие эффекты, как:
Все это положительно сказывается на общем состоянии иммунной системы организма, активизирует дренажную функцию легких и бронхов, снижает гиперреактивность дыхательных путей, уменьшает очаги воспаления и бронхоспастический компонент.
Человек, решивший пройти полный курс спелеотерапии, может рассчитывать на следующие положительные влияние процедуры на свой организм:
В соляных пещерах нет аллергенов или каких-либо патогенов, способных навредить организму человека. Люди, проводящие в такой пещере по 60 минут в день на протяжении 3-4-х недель в 85% отмечают значительное улучшение своего самочувствия. Причем, во-многих случаях наблюдается полное выздоровления от недуга на ранних стадиях, а особенно у детей.
Сразу стоит отметить, что в нашей стране довольно трудно найти место, где есть все необходимое для грамотного проведения спелеотерапии. Но одно из таких известно многим — отельно-курортный комплекс Свитязь, где реализованы 3 важных принципа для эффективного проведения лечения в соляных пещерах:
Лечение в Свитязе всегда назначается после тщательного осмотра пациента и сбора анамнеза. Но в любом случае процедура показана при таких заболеваниях:
Кроме того, спелеотерапия может применяться и в качестве метода профилактики различных заболеваний по типу:
Спелеотерапию стоит рассматривать и как отдельный метод лечения, и как часть терапии в комплексе с другими медицинскими мероприятиями. Эта методика часто применяется для облегчения состояния пациента с бронхиальной астмой легкой и средней тяжести, а также ее аллерго-инфекционных формах или при лечении хронического бронхита любого типа. Также методика показывает высокую эффективность при борьбе с различными патологиями кожи, поэтому ее нередко рекомендуют дерматологи и косметологи.
Из противопоказаний к спелеотерапии можно отнести: тяжелые формы астмы и гипертонии, дыхательную недостаточность и недостаточность кровообращения, а также диффузный пневмосклероз и бронхоэктаз легочной кисты.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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