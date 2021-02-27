Что лечит спелеотерапия

Спелеотерапия (с греческого spelaion переводится, как "пещера") — неинвазивная методика терапии, которая базируется на применении микроклимата природных пещер или горных выработок соляных шахт. Спелеотерапия — один из видов климатотерапии и в ее рамках чаще всего используются карстовые пещеры, которые были образованы в результате сложного геологического процесса, проходящего в недрах земной коры, где распространены такие горные породы:

Карбонатные — мел, доломит, известняк и т.п. Галогенные — гипс, каменная соль и т.п.

Сама методика лечения спелеотерапией подразумевает длительное пребывание человека в условиях микроклимата соляной пещеры и применяется она уже более 2,5 тыс. лет. В древних индийских эпосах описываются случаи, когда воины восстанавливали здоровье и силы, находясь в окружении соляных гротов под землей. Подробнее о современных методах лечения разных заболевания и восстановления сил методом спелеотерапии можно почитать по ссылке https://svityaz-resort.com.ua/ru/health-beauty/speleoterapiya/.

Суть спелеотерапии

Довольно часто спелеотерапию путают с галотерапией. Но главное отличие заключается в том, что в помещении, где проводят сеанс спелеоклиматотерапии, отсутствуют агрегаты, которые насыщают воздух аэроионами и аэрозолями с содержанием солей.

Целебное действие спелеотерапии базируется на том, что карстовые шахты и соляные пещеры отличаются следующим микроклиматом:

с высокой ионизацией воздуха;

с минимумом аллергенов;

с постоянной температурой;

с неизменной влажностью воздуха;

со стабильным давлением.

Если речь идет конкретно о карстовых пещерах, то в них также наблюдается высокое содержание углекислого газа, а в определенных случаях они отличаются слегка повышенной радиоактивностью (вот почему пребывать в таких пещерах разрешено лишь определенного время). Но в любом случае основным лечебным компонентов в рамках спелеотерапии считается натрия хлорид — каменная соль, мельчайшие частички которой (всего 1-5 микрон) способны проникать глубоко в органы дыхательной системы и положительно влиять на них, оказывая такие эффекты, как:

иммуномодулирующее;

противовоспалительное;

бронходренажное.

Все это положительно сказывается на общем состоянии иммунной системы организма, активизирует дренажную функцию легких и бронхов, снижает гиперреактивность дыхательных путей, уменьшает очаги воспаления и бронхоспастический компонент.

Человек, решивший пройти полный курс спелеотерапии, может рассчитывать на следующие положительные влияние процедуры на свой организм:

нормализация работы сердечной мышцы и сосудистой системы;

значительное повышение иммунитета, общеукрепляющий эффект для него;

улучшение концентрации внимания за счет ионизированного воздуха в пещере;

разжижение и выведение мокроты из дыхательной системы, ее очищение (в том числе и бронхиол);

нормализация кровяного давления (особенно актуально для людей, страдающих от повышенного давления);

уменьшение агрессивности, нервозности, тревожности, успокаивающий эффект;

обеззараживание организма благодаря положительному влиянию отрицательных ионов.

В соляных пещерах нет аллергенов или каких-либо патогенов, способных навредить организму человека. Люди, проводящие в такой пещере по 60 минут в день на протяжении 3-4-х недель в 85% отмечают значительное улучшение своего самочувствия. Причем, во-многих случаях наблюдается полное выздоровления от недуга на ранних стадиях, а особенно у детей.

Что именно лечит спелеотерапия: показания

Сразу стоит отметить, что в нашей стране довольно трудно найти место, где есть все необходимое для грамотного проведения спелеотерапии. Но одно из таких известно многим — отельно-курортный комплекс Свитязь, где реализованы 3 важных принципа для эффективного проведения лечения в соляных пещерах:

Доктор-эксперт исследует пациента и назначает ему индивидуальную концентрацию солевого аэрозоля. В помещении с особым микроклиматом респираторная часть аэрозольных фракций размером 0,5-5 микрон составляет более 96%. Необходимая концентрация вещества поддерживается искусственно на протяжении всего сеанса.

Лечение в Свитязе всегда назначается после тщательного осмотра пациента и сбора анамнеза. Но в любом случае процедура показана при таких заболеваниях:

бронхиальная астма с любым течением;

ХОБЛ (хронический обструктивный бронхит легких);

любые хронические заболевания органов дыхания;

рецидивирующий бронхит;

бронхит, протекающий в острой форме более 14 дней;

силикоз;

аллергические и вазомоторные ринопатии;

фарингит, протекающий в хронической форме;

острая или хроническая форма тубоотита;

дерматит атопического характера в стадии стабилизации;

стабилизированная форма псориаза;

экзема и себорея, гнойные поражения кожных покровов.

Кроме того, спелеотерапия может применяться и в качестве метода профилактики различных заболеваний по типу:

гриппа, ОРВИ;

пневмонии, бронхита;

недугов верхних дыхательных путей;

поллинозах;

"кашле курильщика";

и многих других заболеваний органов дыхания.

Спелеотерапию стоит рассматривать и как отдельный метод лечения, и как часть терапии в комплексе с другими медицинскими мероприятиями. Эта методика часто применяется для облегчения состояния пациента с бронхиальной астмой легкой и средней тяжести, а также ее аллерго-инфекционных формах или при лечении хронического бронхита любого типа. Также методика показывает высокую эффективность при борьбе с различными патологиями кожи, поэтому ее нередко рекомендуют дерматологи и косметологи.

Из противопоказаний к спелеотерапии можно отнести: тяжелые формы астмы и гипертонии, дыхательную недостаточность и недостаточность кровообращения, а также диффузный пневмосклероз и бронхоэктаз легочной кисты.

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