В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2021 19:41  [14] Продлением линий нижегородского метро займется специальный штаб
04 марта 2021 18:58  [73] Медицинские карты нижегородцев объединят в единой электронной базе
04 марта 2021 18:38  [101] Нижегородцы могут получить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19
04 марта 2021 18:26  [85] Юрий Шалабаев поручил муниципалитету и ДУКам объединится при расчистке города от снега
04 марта 2021 18:15  [113] Около 110 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса на 4 марта
04 марта 2021 17:32  [164] Массовая гибель рыбы произошла на Мещерском озере в Нижнем Новгороде
04 марта 2021 16:54  [138] Еще один нижегородский проект включен в госпрограмму развития сельских территорий
04 марта 2021 16:32  [109] Театр "Вера" получит 6 млн рублей на постановку спектаклей и покупку оборудования
04 марта 2021 16:13  [114] Wink 8 марта покажет фильмы и сериалы для женщин бесплатно
04 марта 2021 15:29  [134] Власть и туриндустрия обсудили на форуме празднование 800-летия Нижнего Новгорода
Общество

Юрий Шалабаев поручил муниципалитету и ДУКам объединится при расчистке города от снега

04 марта 2021 18:26  [85] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил применять новый подход к комплексной расчистке территорий от снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дело в том, что за дворовые территории отвечают домоуправляющие компании и ТСЖ, которые не затрагивают муниципальные проезды и улицы. Часто получается так, что муниципальный проезд почищен, а двор нет, или наоборот.

"Отсутствие комплексного подхода не даёт эффективно убирать город", - сказал Юрий Шалабаев.

По информации пресс-службы, именно комплексный подход применяют в Сормовском районе. Эту работу коммунальщиков в районе проверил глава Нижнего Новгорода.

"Я посмотрел, как идёт работа во дворах. Комплексный подход требует привлечения большого количества техники, тем не менее он показал свою эффективность, и мы будем его применять на других территориях", – заявил Юрий Шалабаев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Снег Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph