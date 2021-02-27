Юрий Шалабаев поручил муниципалитету и ДУКам объединится при расчистке города от снега Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил применять новый подход к комплексной расчистке территорий от снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дело в том, что за дворовые территории отвечают домоуправляющие компании и ТСЖ, которые не затрагивают муниципальные проезды и улицы. Часто получается так, что муниципальный проезд почищен, а двор нет, или наоборот.

"Отсутствие комплексного подхода не даёт эффективно убирать город", - сказал Юрий Шалабаев.

По информации пресс-службы, именно комплексный подход применяют в Сормовском районе. Эту работу коммунальщиков в районе проверил глава Нижнего Новгорода.

"Я посмотрел, как идёт работа во дворах. Комплексный подход требует привлечения большого количества техники, тем не менее он показал свою эффективность, и мы будем его применять на других территориях", – заявил Юрий Шалабаев.