Медицинские карты нижегородцев объединят в единой электронной базе

Правительство Нижегородской области создает электронный ресурс, который объединит информацию из медицинских карт жителей региона. Об этом рассказал заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе эфира в соцсети Instagram.
"Мы начали создавать Единую информационную медицинскую систему, чтобы никто ничего не забывал - ни пациенты, ни врачи. Не было разрыва между частной и государственной медициной. Скоро не будет бумажных талмудов с историей болезни. Все будет храниться в одном месте - в единой электронной медицинской карте", - сказал он.
Доступ к электронной информации будет предоставлен пациенту и его лечащему врачу.
По мнению министра, такая база будет готова уже в 2021 году.
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