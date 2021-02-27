Медицинские карты нижегородцев объединят в единой электронной базе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство Нижегородской области создает электронный ресурс, который объединит информацию из медицинских карт жителей региона. Об этом рассказал заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе эфира в соцсети Instagram.

"Мы начали создавать Единую информационную медицинскую систему, чтобы никто ничего не забывал - ни пациенты, ни врачи. Не было разрыва между частной и государственной медициной. Скоро не будет бумажных талмудов с историей болезни. Все будет храниться в одном месте - в единой электронной медицинской карте", - сказал он.

Доступ к электронной информации будет предоставлен пациенту и его лечащему врачу.

По мнению министра, такая база будет готова уже в 2021 году.