Замначальника ДУКа на Автозаводе подозревают во взяточничестве за контракт по вывозу снега Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника домоуправляющей компании, которого подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Следователи полагают, что подозреваемый получил от генерального директора подрядной организации в качестве взятки 170 тысяч рублей. За эти деньги замначальника ДУКа обещал дополнительный контракт на вывоз снега и уборку наледи с домов, расположенных на территории Автозаводского района.

В отношении представителя ДУКа возбуждено уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп в крупном размере, сопряженный с вымогательством" (п. "б, г" ч. 7 ст. 204 УК РФ). Сейчас он отправлен под домашний арест.