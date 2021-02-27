Замначальника ДУКа на Автозаводе подозревают во взяточничестве за контракт по вывозу снега

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Нижегородские следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника домоуправляющей компании, которого подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Следователи полагают, что подозреваемый получил от генерального директора подрядной организации в качестве взятки 170 тысяч рублей. За эти деньги замначальника ДУКа обещал дополнительный контракт на вывоз снега и уборку наледи с домов, расположенных на территории Автозаводского района.
В отношении представителя ДУКа возбуждено уголовное дело по статье "Коммерческий подкуп в крупном размере, сопряженный с вымогательством" (п. "б, г" ч. 7 ст. 204 УК РФ). Сейчас он отправлен под домашний арест.
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