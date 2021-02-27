Как выбрать женскую куртку?

Выбор женской куртки является непростой задачей. Перед тем, как отправиться в магазин, нужно учесть свой тип фигуры, фасон. В продаже представлен огромный выбор женских курток. Вы можете купить женскую куртку здесь style-look.com. На данном сайте предложено большое количество различных моделей.
Куртка - это довольно растяжимое понятие. Она может представлять собой легкую ветровку, которая защищает от дождя и сквозняка или же утеплена.
Вот основные виды женских курток:
- Пуховик. Это практичная и легкая зимняя куртка, имеющая капюшон. Она защищает от холодов, ветра. Однако весной в такой куртке вам будет жарко. Некоторые производители изготавливают модели с отстегивающимися подкладками.
- Пилот. Это приталенная женская куртка на овчине. Она защищает от ветра и дождя, но не подойдёт для активных прогулок. Ведь она достаточно короткая. Этот вариант идеален для тех, кто перемещается на машине.
- Парка. Это удлиненная спортивная куртка, созданная для пеших прогулок. Она является универсальной моделью и подходит для весны.
- Кожаная куртка. Это ещё один распространенный вариант для осени. Такая куртка может заменить меховой воротник.
- Косуха. Это облегченный вариант кожаной куртки, которая предназначена для теплого времени года. Косуха является скорее элементом образа, чем надёжной защитой от холода. Она делает образ стильным.
- Джинсовая куртка это идеальный вариант для лета. Такая куртка защитит от ветра и согреет прохладными летними вечерами. Приобрести женские джинсовые куртки вы сможете здесь style-look.com.
Верхний слой куртки может быть выполнен из разного материала:
- Полиэстер. Этот материал устойчив к ветру, но быстро выцветает от солнца. Он плохо пропускает воздух.
- Хлопок. Это не самый практичный вариант, но он дарит комфорт. Такая куртка идеально подходит для аллергиков. Ее не рекомендуется носить в дождливую погоду.
- Микрофибра. Эта куртка не боится ветра, но хорошо пропускает воздух. Подходит для любого времени года.
- Мех. Он может быть натуральным или искусственным. Мех выглядит стильно, но совершенно не защищает от ветра.
- Кожа. Это один из самых износостойких материалов. Куртка из натуральной кожи легко чистится.
- Текстиль. обычно текстильные куртки предлагаются со специальной пропиткой. Они являются устойчивыми к влаге.
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