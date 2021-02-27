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Как выбрать женскую куртку?

04 марта 2021 20:52  [56]

Выбор женской куртки является непростой задачей. Перед тем, как отправиться в магазин, нужно учесть свой тип фигуры, фасон. В продаже представлен огромный выбор женских курток. Вы можете купить женскую куртку здесь style-look.com. На данном сайте предложено большое количество различных моделей.

Куртка - это довольно растяжимое понятие. Она может представлять собой легкую ветровку, которая защищает от дождя и сквозняка или же утеплена.

Вот основные виды женских курток:

  1. Пуховик. Это практичная и легкая зимняя куртка, имеющая капюшон. Она защищает от холодов, ветра. Однако весной в такой куртке вам будет жарко. Некоторые производители изготавливают модели с отстегивающимися подкладками.
  2. Пилот. Это приталенная женская куртка на овчине. Она защищает от ветра и дождя, но не подойдёт для активных прогулок. Ведь она достаточно короткая. Этот вариант идеален для тех, кто перемещается на машине.
  3. Парка. Это удлиненная спортивная куртка, созданная для пеших прогулок. Она является универсальной моделью и подходит для весны.
  4. Кожаная куртка. Это ещё один распространенный вариант для осени. Такая куртка может заменить меховой воротник.
  5. Косуха. Это облегченный вариант кожаной куртки, которая предназначена для теплого времени года. Косуха является скорее элементом образа, чем надёжной защитой от холода. Она делает образ стильным.
  6. Джинсовая куртка это идеальный вариант для лета. Такая куртка защитит от ветра и согреет прохладными летними вечерами. Приобрести женские джинсовые куртки вы сможете здесь style-look.com.

Верхний слой куртки может быть выполнен из разного материала:

  1. Полиэстер. Этот материал устойчив к ветру, но быстро выцветает от солнца. Он плохо пропускает воздух.
  2. Хлопок. Это не самый практичный вариант, но он дарит комфорт. Такая куртка идеально подходит для аллергиков. Ее не рекомендуется носить в дождливую погоду.
  3. Микрофибра. Эта куртка не боится ветра, но хорошо пропускает воздух. Подходит для любого времени года.
  4. Мех. Он может быть натуральным или искусственным. Мех выглядит стильно, но совершенно не защищает от ветра.
  5. Кожа. Это один из самых износостойких материалов. Куртка из натуральной кожи легко чистится.
  6. Текстиль. обычно текстильные куртки предлагаются со специальной пропиткой. Они являются устойчивыми к влаге.

В этом интернет-магазине style-look.com вы найдете стильные женские куртки.

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