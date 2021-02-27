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Мясная продукция "Колбасный мир" - вкусно и полезно

05 марта 2021 08:53  [49]

В компании "Колбасный мир" вы можете приобрести оптом мясные полуфабрикаты и колбасы. Также вы можете купить заливное мясо, паштеты, консервы и многое другое. Мясные полуфабрикаты от компании, как и вся другая продукция, отличаются высоким качеством. Эти товары изготовлены из натуральных компонентов, без консервантов. Их легко и быстро приготовить. Они вкусные и полезные.

Ассортимент компании "Колбасный мир"

Что же можно приобрести оптом на сайте kolbasny-mir.ru?

  • Котлеты замороженные;
  • разные виды шашлыка;
  • хрустящие крылышки;
  • круггетсы;
  • разные виды наггетсов;
  • хотстеры;
  • пельмени;
  • блинчики;
  • вареники;
  • и многое другое.

Данные полуфабрикаты хорошо покупают многие магазины и торговые центры. Они отлично расходятся, пользуются спросом, поскольку очень вкусные и легки в приготовлении.

Продукция компании "Колбасный мир" популярна в Москве. Если нужно перекусить либо полноценно пообедать или поужинать, то мясные полуфабрикаты отлично для этого подойдут.

Особенности полуфабрикатов от компании

Данная продукция делится на несколько видов. Есть много натуральных полуфабрикатов, которые изготавливаются из мяса высших сортов. Это порционные куски телятины, свинины, говядины, баранины и так далее. Также замороженные мясные полуфабрикаты могут быть и мелкокусковыми. Они идут на подливу, поджарку, супы и так далее.

Есть и рубленые полуфабрикаты, которые идут на котлеты. В них также могут добавлять яйца, панировку, приправы.

Мясные полуфабрикаты – вкусный продукт, который готовится быстро. В "Колбасном мире" большой выбор таких продуктов. Это товары от известных производителей России, с безупречной репутаций. Постоянные заказчики могут рассчитывать на скидки и специальные предложения.

Что еще можно купить здесь

Купить продукцию можно, позвонив по телефону, указанному в разделе контакты. Также можно написать на эмейл. В каталоге, помимо полуфабрикатов, вы найдете: нарезку, сыры, мясные деликатесы, мясные снеки, ветчину, халяль, сардельки, сосиски, колбасы.

Продукция продается оптовым компаниям и розничным сетям. Компания не работает с частниками.

Вас ждет широкий ассортимент, удобная форма оплаты, высокое качество продуктов, правильное хранение на складах и возможность самовывоза товара. Вся продукция поступает напрямую от производителя.

"Колбасный мир" – всегда свежая и вкусная мясная продукция, которая понравится даже самым избалованным гурманам!

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