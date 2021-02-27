CRM сервис "Мегаплан": большой выбор тарифов для бизнеса

В современном цифровом мире большую помощь в ведении бизнеса оказывают специальные программы CRM, или система управления взаимодействия с клиентом, подходит для любого бизнеса и помогает автоматизировать большой объем работ.

Правильно подобранная CRM-система для продаж поможет выполнять быстро и качественно разные виды работ:

обработку звонков клиентов;

заполнение торговых счет-фактур;

планирование сделок;

контроль над сотрудниками и т.д.

Специальный облачный сервис, опции которого подбираются под задачи и специфику компании, поможет улучшить управление компанией и бизнесом без лишних затрат и усилий.

Как работает CRM?

С помощью такой программы можно структурировать различные процессы в компании, в том числе и систему продаж. С помощью CRM можно автоматизировать текущие работы. Программа позволяет упростить процесс поиска клиентов, так как в одной папке на каждого постоянного клиента будет храниться вся его история. Достаточно просто нажать на имя покупателя или заказчика, чтобы открыть папку с историей работы с ним.

Система CRM автоматизирует текущие процессы:

заполнение торговых реквизитов в документах;

отслеживание товаров на складе;

количество текущих сделок;

время доставки товара клиенту;

уведомление заказчика о статусе заказа и т.д.

Работая в системе CRM, менеджеру не придется искать информацию о клиенте, когда он до него дозванивается. Программа автоматически открывает папку с данными сразу после зарегистрированного звонка. Автоматизируя большое количество процессов и задач, система управления взаимоотношением с клиентами сводит до минимума количество ошибок и нарушений в работе бизнеса.

Преимущества CRM "Мегаплан"

Удобный облачный сервис позволит не только автоматизировать управление бизнес-процессом, но и оптимизирует работу компьютеров в компании. Вся информация может храниться в облаке при подключении подходящего тарифа этого CRM.

Удобная программа подходит для работы в разных видах бизнеса:

в розничной и оптовой торговли;

в производстве;

в строительстве;

в сфере услуг.

Удобный сервис предлагает большой выбор тарифных планов. Каждый желающий может бесплатно протестировать работу с CRM, нажав просто на кнопку «Попробовать». Использование такой программы существенно упрощает управление разными процессами бизнеса за счет из автоматизации и исключения фактора человеческой ошибки. Использование облачных CRM помогает бизнесу уже через месяц работы показывать впечатляющие результаты.

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