Биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой может появиться на Бору Общество

Биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой может появиться на Бору Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой может появиться на Бору. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом корпорации "Технониколь" Сергеем Колесниковым. В ходе встречи обсуждалось развитие рынка строительных материалов и возможность реализации инвестиционных проектов на территории региона.

По словам главы региона, в регионе планируется расширение особой экономической зоны "Кулибин". На ее территории также реализуется проект технопарка. В рамках национального проекта "Наука" был создан Научно-образовательный центр, развивается исследовательская инфраструктура.

"Готовы оказать всестороннюю поддержку в реализации инвестиционных проектов", - отметил Глеб Никитин.

Сергей Колесников в свою очередь отметил, что за последние пять лет инвестиции компании в развитие промышленности региона составили порядка 350 млн рублей. "Так, продукция нашего нижегородского завода начала поставляться в Таиланд с 2019 года, дополнив поставки в страны Балтии, Молдову и Грузию. Уверен, наше взаимодействие будет только укрепляться", - сказал он.

Также в ходе встречи обсуждался инвестиционный проект по созданию биатлонного комплекса с лыжероллерной трассой и дополнительной инфраструктурой в городском округе городе Бор.

Сергей Колесников заявил, что корпорация "Технониколь" готова содействовать региону и в реализации социально значимых проектов, включая строительство биатлонного комплекса. Инвестиции в биатлонный комплекс могут составить минимум 100 млн рублей.

"Опыт Рязани и Ульяновска показал, что возведение таких объектов способно решать широкий спектр социальных задач. Это не только приобщение детей и молодежи к активному образу жизни, доступность полезного досуга для всей семьи, но и развитие территорий, а также создание новых рабочих мест", - заметил он.

Напомним, что спортивная инфраструктура в Нижегородской области развивается с помощью национального проекта "Демография", а также ряда других федеральных и региональных программ.

"Важную роль при этом играет и частная инициатива. Чем больше в регионе таких объектов, тем больше возможностей для развития профессионального и любительского спорта", - резюмировал глава региона.