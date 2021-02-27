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Блузки оптом

05 марта 2021 12:12  [42]

Блузка есть в гардеробе у каждой женщины. Эта вещь очень женственная и при правильном комбинировании может подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки. Этот предмет гардероба изначально был мужским, но женщины сумели его перенести к себе.

Современные блузки от DS Trend, которые представлены на сайте https://dstrend.ru/ отлично подходят для любого образа. Их можно сделать часть делового костюма, предстать в романтическом образе на свидании, выбрать для прогулки или для посещения гостей.

В специализированных магазинах можно найти самые разные варианты женских блузок. Они различаются по цветам, моделям, фактурам и материалу, из которых их шьют. Что касается тканей, то они могут быть самыми разными. Это может быть и лен, и даже шелк, который смотрится просто шикарно.

Если хочется чего-то уникального, то можно блузу пошить. В глянцевом журнале стоит просто найти модель, и швея сделает то, что душа желает. Популярные модели отлично сочетаются как с рваными джинсами и кедами, так и с деловым костюмом.

Блузки оптом в Санкт-Петербурге https://spb.dstrend.ru/store/bluzki/ - это отличная возможность приобрести несколько моделей, которые обязательно сносятся и станут предметом зависти окружающих.

На какие критерии обратить внимание при выборе блузы?

Выбирая блузку, стоит обратить внимание на:

1. Ткань, из которой блуза пошита

Если блузка покупается для похода на работу или для того, чтобы создавать повседневные образы, то стоит обращать внимание на трикотаж, хлопок или шелк.

Этот материал даже после многочисленных стирок сохраняет форму, не мнется и не стирается на локтях. В таких блузках комфортно находиться в течение дня. С цветами также нужно быть острожным. Желательно приобретать изделия не ярких цветов и с еле заметным принтом.

Если блузка приобретается для выхода «в свет» или для похода на романтическое свидание, то стоит обратить внимание на натуральный шелк или атлас.

2. Модель изделия

Выбирая блузку, стоит обращать внимание на модель. Тут важно проанализировать, где будет использоваться изделие. К примеру, если блуза деловая, то и покрой должен быть строгой и максимально простой. На ней не должно быть асимметрических деталей или каких-то вычурных элементов.

Деловые модели чем-то напоминают стандартные мужские рубашки. Но у них есть одно весомое отличие – они приталены по крою.

Если же блуза не деловая, то можно отступить от всех правил и выбрать то, что действительно нравится. На ней могут быть различные украшения, которые не испортят модель, а, наоборот, сделают ее еще лучше.

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