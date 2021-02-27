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Как выбрать термобелье?

05 марта 2021 14:03  [26]

В природе не может быть плохой погоды. Просто мы неправильно выбираем одежду. Но понять, в какой одежде действительно будет комфортно, не так просто, как может показаться. К примеру, наши предки комфортную одежду представляли совершенно иначе, да и наши родители к выбору одежды подходят совершенно иначе.

Термобелье: что это такое и зачем оно нужно?

Итак, что же такое термобелье? Если расшифровать термин, то получается, что такое белье должно греть. Но современные вещи создаются с помощью инновационных технологий и выполняют совершенно другие функции. И оно не только согревает, но и выполняет влагоотталкивающую и антибактериальную функцию. На сайте www.five-sport.ru можно купить термобелье и профессиональную спортивную одежду от лучших отечественных и мировых производителей.

Термобелье – одежда, которая зарекомендовала себя с хорошей стороны. Выпускают термобелье из разных тканей. В продаже можно найти не только натуральные и синтетические ткани, но и белье, которое было пошито их тканей смешанного типа.

Структура ткани позволяет сделать белье теплым и не впитывать влагу. Тепло, которое выдает тело, не уходит в атмосферу, оно остается и не дает человеку замерзнуть. Но не стоит забывать и про отвод влаги. Особенно важно это для спортсменов, ведь во время интенсивных тренировок человек потеет, и его одежда промокает. Обычная одежда не умеет отводить влагу и в холодную погоду человеку становится холодно.

Современное термобелье – это не только кальсоны и майки. С каждым годом список вещей расширяется. В продаже можно найти термоноски и термотрусы.

Какие функции выполняет термобелье?

Функции термобелья:

  1. Пот белье не впитывает, а отводит его. В результате кожа остается сухой. Если сравнивать термобелье с хлопковым, то преимущества первого будет видны сразу же;
  2. Регулируется теплообмен. Тепло, которое выделяет тело, не теряется. Но при этом в таком белье совершенно нельзя перегреться;
  3. Ткань нежная и эластичная. Во время интенсивных движений термобелье не мешает двигаться. Разработчики белья следят за тем, чтобы оно было комфортным и просторным;
  4. Даже при максимальной нагрузке белье остается сухим и не дубеет;
  5. Антибактериальное. При длительном ношении оно остается чистым и не позволяет появляться неприятному запаху.

В продаже можно найти термобелье, которое шьют из материалов, которые различаются по степени плотности. Это очень важно и позволяет поддерживать мышцы в тонусе и следить за кровообращением.

Уже давно нашли замену шерсти и хлопку. В какой-то период термобелье делали только из шерсти. Да и шерсть тогда была совершенно другая. Дешевая и неправильно переработанная шерсть сильно кололась и носить такое белье было настоящим испытанием. Если такое белье намокало, то оно становилось тяжелым и долго сохло.

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