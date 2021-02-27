Аэролодки от компании "Север" - мощные и маневренные

Аэролодки от компании "Север" – это настоящий прорыв в мире подобной техники премиум-класса. Компактные, маневренные - такие лодки подойдут для любых рек, использования в любой сезон. Ваше путешествие станет комфортным. Например, компактной и удобной является аэролодка Охотник 650 К1.

Компания "Север" предлагает купить аэролодки разной модификации. Для вас есть много предложений.

Подробнее об аэролодках компании

Одними из самых популярных являются модели Охотник К1 и Охотник К2. У данных моделей есть схожие черты, но есть и различия.

Так, аэролодка Охотник 650 К1 является самой маленькой моделью в ряду аэролодок завода. У неё закрытая кабина, внутри которой есть отопитель. Также техника оснащена виброшумоизоляцией, поэтому подойдет для сложных климатических условий.

В кабине могут размещаться до 5 человек. Двигатель очень мощный. Машина маневренная и практичная. Вы сможете побывать даже в таких местах, где до вас еще никто не был.

Особенность машины в том, что можно пользоваться выходом сразу на переднюю площадку. Пространство внутри кабины эргономичное.

Аэролодка Охотник 650 К2 также компактная по своим размерам. У неё тоже есть отопитель и виброшумоизоляция. Вмещает также до 5 человек. Но у неё нет выхода на площадку.

На сайте компании вы можете посмотреть и другие модели аэролодок.

Преимущества аэролодок Север

Ветрозащитная консоль позволяет установить тент;

автономное отопление;

мягкие и удобные сидения легко превращаются в спальные места;

кабины оснащены двойной шумоизоляцией.

Еще особенность данных аэролодок в том, что они обладают высокой скоростью за счет мощного двигателя. Могут передвигаться по сложным предметам, например, на мелководье, ледяных и снежных поверхностях, камням, бревнам, горным рекам и так далее.

В ассортименте компании "Север" есть самые разные лодки, разной модификации и размеров. Познакомиться с ними можно на сайте https://severboat.ru/. Доставка возможна в любую точку России и мира. Сделайте свое путешествие по дикой и неизведанной природе приятным!

О компании

Завод-изготовитель компании "Север" находится в Красноярске. Есть филиалы в разных крупных городах России. Завод использует в своей работе только прогрессивные технологии. У него хорошая техническая база и оборудования. Сотрудники компании не боятся экспериментов. Используются материалы высокого качества, инженеры применяют самые инновационные разработки.

Все эти достоинства позволили компании успешно завоевать данный рынок. Её техника востребована и пользуется спросом в разных уголках земного шара.

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