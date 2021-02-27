Нижегородские предприятия увеличили инвестиции на 21% - до 383 млрд рублей Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Предприятия и организации Нижегородской области в 2020 году увеличили инвестиции в основной капитал на 20,6% по сравнению с 2019 годом – до 383,1 млрд рублей.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, этот показатель значительно выше среднероссийского уровня.

"Это значительно выше среднероссийского показателя. Нижегородская область сохранила свою инвестиционную привлекательность даже в непростых условиях пандемии. Со стороны крупного и среднего бизнеса есть доверие к региону", - сказал Глеб Никитин.

"Рост инвестиционной активности традиционно отмечался в обрабатывающей промышленности, например, в производстве нефтепродуктов, лекарственных средств и в металлургии", - пояснил он.

Губернатор напомнил, что для комфортных условий работы инвесторов в Нижегородской области созданы особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

"В планах этого года – увеличение числа резидентов ТОСЭР. На данный момент готовятся заявки на реализацию проектов на общую сумму порядка 600 млн рублей", - добавил Глеб Никитин.