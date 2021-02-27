Гардеробы вновь начинают работать в нижегородских заведениях культуры Общество

Фото: С сайта www.cirk-na-cvetnom-bulvare.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.

Сегодняшние изменения предусматривают возобновление работы гардеробов у учреждениях культуры. Речь идет о театрах, концертных залах, цирке.

"Это небольшое, но важное для таких учреждений уточнение, позволяющее говорить о постепенном возвращении к нормальному режиму работы", - прокомментировал Глеб Никитин.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса нижегородские театры и концертные залы не работали восемь месяцев. Глеб Никитин назвал это направление одним из самых пострадавших.

Разрешение на открытие они получили в середине ноября прошлого года, однако до сегодняшнего дня гардеробы в них были закрыты. Посетители театров в условиях заполняемости залов на 30% и рассадки с дистанцией, хранили верхнюю одежду на соседних пустых креслах.