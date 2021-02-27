Официальные публичные мероприятия в Нижегородской области теперь можно проводить очно Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.

Изменения, в частности, смягчают требования к организации официальных мероприятий, проведение которых требует закон.

"Речь, в частности, идет о таких мероприятиях, как публичные слушания, собрания акционеров и собственников жилья, заседания коллегиальных органов власти. Например, в регионе сейчас реализуется ряд проектов инициативного бюджетирования. Считаю правильным, чтобы у граждан было как можно больше возможностей принять участие в выработке решений", - пояснил Глеб Никитин.

При наличии технической возможности мероприятия должны проводиться дистанционным способом. При ее отсутствии допустим очный формат с ограничением одновременного присутствия участников. Ранее использовался показатель 1 человек на 10 кв метров площади помещения. Нынешними изменениями в указ этот показатель снижен до 1 человека на 4 кв метра.