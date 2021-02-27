Глеб Никитин провел рабочую встречу с Рустамом Миннихановым Политика

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым 6 марта в Иннополисе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Стороны встретились в преддверии рабочего совещания "Кадры для будущего", которое проведёт вице-премьер РФ Дмитрия Чернышенко.

Глеб Никитин подчеркнул, что Татарстан для Нижегородской области является одиним из приоритетных партнёров в России. По его словам, с момента подписания соглашения 2010 года и плана мероприятий по его реализации от 2018 года отмечаются положительные тенденции. В первую очередь это подтверждает растущий товарооборот.

В частности, налажено взаимодействие в нефтепереработке, металлургии, машиностроении, химической промышленности. Также планируется расширения сотрудничества в проектировании и строительстве скоростных пассажирских судов на подводных крыльях, разработке и внедрении изделий электроники и радиолокации.

Губернатор выразил готовность и в дальнейшем активно поддерживать развитие кооперации между предприятиями регионов в трансфере технологий, обмене опытом развития территорий и инвестиционной инфраструктуры.

"Особым направлением сотрудничества может стать взаимодействие научно-образовательных центров в реализации совместных проектов, которые позволят сделать качественный рывок в сфере высоких технологий и IT-индустрии", - сказал Глеб Никитин.

Также он пригласил Рустама Минниханова в качестве почётного гостя на праздничные мероприятия к 800-летию Нижнего Новгорода. Кроме того возможно выступления деятелей культуры и искусства в формате "Дней Республики Татарстан в Нижегородской области".

В свою очередь Рустам Минниханов заверил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Нижегородской областью. Одним з ключевых направлений он назвал кооперацию в сфере автомобилестроения.

"Также большой потенциал взаимодействия у нас в машиностроении, химической отрасли, энергетике, в области взаимных поставок различной продукции. Уверен, ваш визит в Татарстан будет способствовать укреплению деловых и гуманитарных связей между нашими регионами", - сказал президент Татарстана.