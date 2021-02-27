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"Есть даты, которые навсегда останутся в истории региона", - Глеб Никитин

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фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Традиционное траурное мероприятие состоялось у Мемориального комплекса на кладбище в Марьиной роще Нижнего Новгорода, где захоронены нижегородские СОБРовцы, погибшие 6 марта 1996 года в Грозном.Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России

Руководство, личный состав и ветераны МВД и Росгвардии, курсанты академии МВД, родственники и сослуживцы возложили к могилам героически погибших бойцов цветы и почтили их память минутой молчания. В их честь был дан троекратный ружейный салют, а также проведена заупокойная лития.

"Есть даты, которые навсегда останутся в истории региона, и 6 марта 1996 года – одна из них. Нижегородцы тогда проявили себя настоящими героями, вставшими на защиту Родины и своих товарищей. Их смерть той весной потрясла всю Нижегородскую область. Горе сплотило десятки тысяч людей", - прокомментировал Глеб Никитин.

СПРАВКА
6 марта 1996 года на площади Минутка в городе Грозном в ожесточенном бою погибли 10 офицеров Волго-Вятского РУБОП. Они отправились на помощь коллегам, попавшим в засаду боевиков.

За проявленные мужество и героизм все погибшие награждены орденами Мужества посмертно и приказом министра внутренних дел России навечно зачислены в списки личного состава РУБОП.

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Теги:
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