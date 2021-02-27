Снежную погоду обещают синоптики нижегородцам на 8 марта

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Снежная погода с пониженным давлением прогнозируется в Нижнем Новгороде 8 марта.
Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, снег 8 марта будут идти на протяжении суток.
Между тем температурных аномалий не ожидается: в ночь на 8 марта прогнозируется -11° (по ощущениям как -16°), а днем - около -5°.
Стоит добавить, что в женский праздник ожидается пониженное атмосферное давление – около 731 мм р.с. при норме для Нижнего Новгорода в 744 мм р.с.
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