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Политика

Глеб Никитин представил Валерию Фалькову проект межвузовского кампуса в Нижнем Новгороде

07 марта 2021 10:15  [2] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову проект создания межвузовского кампуса в Нижнем Новгороде в рамках рабочей встречи в городе Иннополис (Республика Татарстан). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Встреча проводилась в преддверии рабочего совещания "Кадры для будущего" под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

В частности, Валерий Фальков и Глеб Никитин обсудили подготовку IT-специалистов в Нижегородской области.

Глава региона отметил, что эта отрасль в регионе демонстрирует существенный рост. Однако, сегодня существует дефицит кадров. При том, что высшие и средние специальные учебные заведения Нижегородской области ежегодно выпускают более 2 700 IT-специалистов, компаниям региона требуется еще более 1700 специалистов. Это, по мнению Глеба Никитина, является ключевым аспектом, сдерживающим развитие отрасли. Одним из вариантов решения проблемы может стать создание IT-факультета на базе ННГУ имени Н.И. Лобачевского.

"У нас в регионе работают очень сильные IT-компании, в том числе мировые лидеры в этой сфере. Они заинтересованы в реализации такого проекта", - сообщил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что в Нижнем Новгороде также ощущается дефицит мест в общежитиях вузов. Для решения проблемы, с учетом задач, поставленных национальными проектами "Образование" и "Наука", в регионе разработан проект строительства современного многофункционального студенческого городка, где можно будет создать комфортные условия для проживания студентов с возможностью проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы, обеспечения культурно-массовых, досуговых, спортивных мероприятий.

"На территории кампуса планируется строительство новых общежитий вместимостью до 8000 человек с помещениями социально-культурного и спортивного назначения. Считаем, что реализация проекта способствовала бы повышению качества образования и притоку новых студентов в наши вузы", - сказал Глеб Никитин.

В рамках проекта уже выполнены инженерно-геологические изыскания, получены технические условия на подключение участка к инженерным коммуникациям, разработан эскизный проект, проведен сметный расчет строительства корпусов.

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Теги:
Глеб Никитин Правительство РФ Технологии
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