Частный сектор в Гурзуфе

Гурзуф – очень красивый городок, который расположен в Крыму. В городке царит европейская атмосфера и тут каждый турист найдет развлечение по душе.

О Гурзуфе часто говорят, что это "маленькая Италия". Тут очень красивые улочки и утонченная архитектура. Все эту картину завершает удивительная природа и достопримечательности, которые строились постепенно. Частный сектор в Гурзуфе (Крым) позволяет найти дешевое жилье и подружиться с местными жителями.

Знакомство с Гурзуфом – это приятное впечатление. Первым делом стоит съездить в генуэзскую крепость. Конечно, от нее остались только руины. Генуэзская скала, где раньше располагалась крепость, возвышается в самом центре поселка. С нее открываются отличные виды на местность.

Скала – своеобразное украшение и местная достопримечательность. Чтобы добраться до моря, достаточно пройти по туннелю, который прорублен прямо в центре скалы. Туристы не только выйдут к морю и смогут взглянуть на него, но и увидят скалы-острова Адалары.

Медвежья гора (Аю-Даг) – еще одна достопримечательность. Гора заросла растительностью. Среди растений немало эндемиков. В прошлом, когда народы еще кочевали по земле и искали удобные места для проживания, Аю-Даг привлекал переселенцев и они силились около него.

Во времена Советского Союза тут проводились раскопки. Археологи нашли тут много интересных находок. Были даже найдены святилища древних племен. Были найдены и древние церкви. Возводили их тут еще на заре эры Христа.

Гурзуфская набережная – это гордость местности. Туристы не перестают удивляться ее красотами. Набережная выложена белоснежным мрамором. На солнце он переливается и местечко выглядит очень презентабельно.

Гулять по ней одно удовольствие. Молодожены тут устраивают свадебные фотосессии, снимаются фильмы, ролики, а туристы не только успевают запечатлеть всю эту красоту, но и обязательно заглядывают в сувенирные палатки, где умудряются купить подарки всем знакомым.

Чего тут только нет. Набережная Гурзуфа – это огромный аттракцион, где жизнь кипит днем и ночью. Многочисленные детские площадки, дискотеки, живые статую и рестораны манят туристов и обещают поделиться с ними всеми тайнами.

Еще одна достопримечательность Гурзуфа – это парки. Они действительно заслуживают внимания. Ухоженные и украшенные статуями, фонтанами и красивыми цветами, они давно стали достоянием местных жителей.

Особенно популярен фонтан, который называют "Богиня ночи". Стоит он в парке, который является собственностью министерства обороны. Доступен он не всем. Зато курортники могут посмотреть на другой красивый фонтан, который расположен в базе отдыха "Жемчужина Крыма".

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