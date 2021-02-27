Расчетный счет для ИП: в каком банке открыть РКО

Где выгоднее открыть расчетный счет для ИП: сравниваем тарифы банков

Для каждого будущего предпринимателя немаловажным моментом, помимо организационных вопросов, является выбор самого подходящего банка.

В РФ банков огромное количество, поэтому при открытии расчетного счета ИП просто теряется в выборе. Разберемся подробнее с самыми оптимальными банками, которые существенно сэкономят бизнесмену время и деньги.

Легкий старт от Сбербанка

По мнению 70% населения РФ Сбербанк является одним из самых приемлемых. А как же дела обстоят с ИП? На открытие расчетного счета банк предлагает ИП воспользоваться тарифом «Легкий старт». Запущен представленный тариф не так давно. Данный пакет дает следующие выгоды для ИП:

Абсолютно бесплатное открытие расчетного счета. Бесплатное ежемесячное обслуживание. Бесплатные первые 3 платежа. Добавление 1 года обслуживания карты. Время открытия счета и резервирования составляет всего 5 минут, после чего счетом уже можно пользоваться. Бесплатный мобильный банк и интернет-банкинг.

Кроме этого, все платежи клиентами данного банка осуществляются бесплатно. Также без комиссии делаются и переводы физическим лицам - 150 000 рублей в месяц. Доступны 3 платежа без комиссии клиентам иных банков. После завершения месячного лимита комиссия за платежи составляет 199 рублей.

Если у вас пивной магазин, то на старте можно рассмотреть тариф от Сбербанка. Более подробно по ссылке - https://otkrivashka.org/kak-otkryt-biznes/kak-otkryt-pivnoj-magazin/

Преимущества открытия счета для ИП в Сбербанке заключаются в следующем:

Надежность и стабильность работы. Банк устойчив к колебаниям, как экономического, так и политического характера. При любых возникающих кризисах банк работает стабильно и без перебоев.

Банк устойчив к колебаниям, как экономического, так и политического характера. При любых возникающих кризисах банк работает стабильно и без перебоев. Экономия времени при открытии счета. Проще говоря, это можно сделать в офисе, дома или даже в дороге. Расчетный счет открывается в режиме «онлайн», что неоценимо удобно для современного человека. При этом, пользоваться счетом уже можно через 5 минут (до предоставления оригиналов документов).

Проще говоря, это можно сделать в офисе, дома или даже в дороге. Расчетный счет открывается в режиме «онлайн», что неоценимо удобно для современного человека. При этом, пользоваться счетом уже можно через 5 минут (до предоставления оригиналов документов). Возможность дистанционного обслуживания. Не нужно посещать банк и выстаивать очереди, тратя в них свои нервы.

Не нужно посещать банк и выстаивать очереди, тратя в них свои нервы. Возможность осуществления платежей всю неделю (6.00-23.00). Это позволяет вовремя осуществлять нужные операции и получать деньги от партнеров, контрагентов и т.д.

Выбор тарифа на обслуживание счета (можно подобрать выгодный тариф, ориентируясь на ежегодную выручку).

(можно подобрать выгодный тариф, ориентируясь на ежегодную выручку). Огромное количество банкоматов , которое работают в круглосуточном режиме. Можно в любое удобное время снять наличные средства.

, которое работают в круглосуточном режиме. Можно в любое удобное время снять наличные средства. Корпоративным клиентам выделяется отдельная телефонная горячая линия, работающая круглосуточно.

Свой бизнес от Локо-Банка

Среди самых оптимальных тарифов для старта бизнеса в Локо-банке является «Свой бизнес». ИП отдают предпочтение именно этому тарифу по таким причинам:

Бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета. Комиссия за внесение наличных составляет 0.3%. Лимит на исходящие платежи – до 500 000 рублей. Отсутствие необходимости посещать банк для открытия счета.

Плюсы открытия расчетного счета в Локо-банке такие:

Не нужно ходить в налоговые органы и платить госпошлину.

Ведение интернет-бухгалтерии.

Страхование счета ИП на 1 мл. 400 рублей.

Возможность дистанционного отслеживания операций по своему счету.

Оперативность открытия счета.

Что касается рейтинга банка, то по версии известного аналитического агентства Markswebb Локо-банк для ИП является одним из самых лучших.

Ничего лишнего от Модульбанк

Модульбанк представляет для ИП тариф «Ничего лишнего». Он бесплатный и от других отличается тем, что нет комиссии за снятие наличных средств и переводы. Платными являются только зачисления на счет – 0.75-3%. Доходность на остаток – 0%. Бесплатное открытие счета и его качественное обслуживание – залог популярности этого банка. Также ИП привлекает:

Дистанционное сотрудничество . Не нужно ехать в банк для решения возникшего вопроса. Открытия счетов и подключения каких-либо услуг осуществляется «онлайн». Техническая поддержка работает в круглосуточном режиме.

. Не нужно ехать в банк для решения возникшего вопроса. Открытия счетов и подключения каких-либо услуг осуществляется «онлайн». Техническая поддержка работает в круглосуточном режиме. Осуществление платежей с утра и до 20.30, быстрота переводов.

с утра и до 20.30, быстрота переводов. Простота работы в личном кабинете.

Получение приятных бонусов для клиентов , которые первый раз обратились в банк (бесплатное использование бухгалтерских программ, бесплатные консультации, бесплатный сервис для оформления ИП).

, которые первый раз обратились в банк (бесплатное использование бухгалтерских программ, бесплатные консультации, бесплатный сервис для оформления ИП). Полное сопровождение клиента

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