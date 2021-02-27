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Расчетный счет для ИП: в каком банке открыть РКО

08 марта 2021 20:24  [62]

Где выгоднее открыть расчетный счет для ИП: сравниваем тарифы банков

Для каждого будущего предпринимателя немаловажным моментом, помимо организационных вопросов, является выбор самого подходящего банка.

В РФ банков огромное количество, поэтому при открытии расчетного счета ИП просто теряется в выборе. Разберемся подробнее с самыми оптимальными банками, которые существенно сэкономят бизнесмену время и деньги.

Легкий старт от Сбербанка

По мнению 70% населения РФ Сбербанк является одним из самых приемлемых. А как же дела обстоят с ИП? На открытие расчетного счета банк предлагает ИП воспользоваться тарифом «Легкий старт». Запущен представленный тариф не так давно. Данный пакет дает следующие выгоды для ИП:

  1. Абсолютно бесплатное открытие расчетного счета.
  2. Бесплатное ежемесячное обслуживание.
  3. Бесплатные первые 3 платежа.
  4. Добавление 1 года обслуживания карты.
  5. Время открытия счета и резервирования составляет всего 5 минут, после чего счетом уже можно пользоваться.
  6. Бесплатный мобильный банк и интернет-банкинг.

Кроме этого, все платежи клиентами данного банка осуществляются бесплатно. Также без комиссии делаются и переводы физическим лицам - 150 000 рублей в месяц. Доступны 3 платежа без комиссии клиентам иных банков. После завершения месячного лимита комиссия за платежи составляет 199 рублей.

Если у вас пивной магазин, то на старте можно рассмотреть тариф от Сбербанка. Более подробно по ссылке - https://otkrivashka.org/kak-otkryt-biznes/kak-otkryt-pivnoj-magazin/

Преимущества открытия счета для ИП в Сбербанке заключаются в следующем:

  • Надежность и стабильность работы. Банк устойчив к колебаниям, как экономического, так и политического характера. При любых возникающих кризисах банк работает стабильно и без перебоев.
  • Экономия времени при открытии счета. Проще говоря, это можно сделать в офисе, дома или даже в дороге. Расчетный счет открывается в режиме «онлайн», что неоценимо удобно для современного человека. При этом, пользоваться счетом уже можно через 5 минут (до предоставления оригиналов документов).
  • Возможность дистанционного обслуживания. Не нужно посещать банк и выстаивать очереди, тратя в них свои нервы.
  • Возможность осуществления платежей всю неделю (6.00-23.00). Это позволяет вовремя осуществлять нужные операции и получать деньги от партнеров, контрагентов и т.д.
  • Выбор тарифа на обслуживание счета (можно подобрать выгодный тариф, ориентируясь на ежегодную выручку).
  • Огромное количество банкоматов, которое работают в круглосуточном режиме. Можно в любое удобное время снять наличные средства.
  • Корпоративным клиентам выделяется отдельная телефонная горячая линия, работающая круглосуточно.

Свой бизнес от Локо-Банка

Среди самых оптимальных тарифов для старта бизнеса в Локо-банке является «Свой бизнес». ИП отдают предпочтение именно этому тарифу по таким причинам:

  1. Бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета.
  2. Комиссия за внесение наличных составляет 0.3%.
  3. Лимит на исходящие платежи – до 500 000 рублей.
  4. Отсутствие необходимости посещать банк для открытия счета.

Плюсы открытия расчетного счета в Локо-банке такие:

  • Не нужно ходить в налоговые органы и платить госпошлину.
  • Ведение интернет-бухгалтерии.
  • Страхование счета ИП на 1 мл. 400 рублей.
  • Возможность дистанционного отслеживания операций по своему счету.
  • Оперативность открытия счета.

Что касается рейтинга банка, то по версии известного аналитического агентства Markswebb Локо-банк для ИП является одним из самых лучших.

Ничего лишнего от Модульбанк

Модульбанк представляет для ИП тариф «Ничего лишнего». Он бесплатный и от других отличается тем, что нет комиссии за снятие наличных средств и переводы. Платными являются только зачисления на счет – 0.75-3%. Доходность на остаток – 0%. Бесплатное открытие счета и его качественное обслуживание – залог популярности этого банка. Также ИП привлекает:

  • Дистанционное сотрудничество. Не нужно ехать в банк для решения возникшего вопроса. Открытия счетов и подключения каких-либо услуг осуществляется «онлайн». Техническая поддержка работает в круглосуточном режиме.
  • Осуществление платежей с утра и до 20.30, быстрота переводов.
  • Простота работы в личном кабинете.
  • Получение приятных бонусов для клиентов, которые первый раз обратились в банк (бесплатное использование бухгалтерских программ, бесплатные консультации, бесплатный сервис для оформления ИП).
  • Полное сопровождение клиента
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