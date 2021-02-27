В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Лечение молочных зубов под наркозом

09 марта 2021 09:30  [1]

Вылечить ребенку зубы под наркозом больше не проблема, хотя не все клиники практикуют подобное лечение. В клиниках, где такая услуга есть, ее оказывают бесплатно. Но дожидаться своей очереди приходится месяцами.

Лечить зубы нужно сразу?

Даже молочные зубы нужно лечить сразу. Медлить в этом вопросе не стоит. И вот по какой причине:

  • Если у малыша в возрасте 3-х лет много зубов с кариесом. Их не нужно удалять раньше времени, а вот лечить нужно;
  • Кариес – это инфекция, причем хроническая. Она может вызывать самые разные заболевания. У ребенка может часто болеть горло, быть бронхит и даже развиваться порок сердца;
  • Больные зубки мешают ребенку. Он не может жевать и откусывать твердую пищу. А это еще одна проблема, которая будет связана уже с желудочно-кишечным трактом;
  • Кариес, который не лечится, может повредить и постоянным зубам, которые вырастут у малыша;
  • Если образовался пульпит, то болеть зуб будет сильно;
  • Если зубы удалить слишком рано, то не сформируется правильный прикус.

Лечение зубов во сне применяют не всегда. Практикуется это в следующих случаях:

  1. У маленьких детей, когда повреждено очень много зубов;
  2. Если ребенок отстает в развитии или страдает серьезными заболеваниями, которые несут расстройство психики. К примеру, ДЦП или эпилепсия;
  3. Если у малыша есть аллергия на местные обезболивающие;
  4. В случае, если лечение зуба сложное и может причинить боль ребенку. В этом случае местной анестезией не поможешь;
  5. Перед установкой брекетов лечат большое количество зубов. В этом случае без наркоза не обойтись.

Но есть и противопоказания, на которые стоит обратить внимание. Ни один стоматолог не возьмется лечить зубы, если

  1. Малыш более гриппом;
  2. Лечить зубы под наркозом можно только после полного выздоровления и через 14 дней после перенесенной болезни;
  3. В случае, если малышу сделали прививку. Рекомендуется подождать 14 дней и только после истечения этого срока приступать к лечению;
  4. Если имеются серьезные заболевания дыхательной системы. К примеру, бронхит, астма или пневмония. Особенно это касается периода обострения;
  5. При наличии болезней, которые связаны с сердцем;
  6. При аллергии на обезболивающие препараты.

Подобный способ лечение обсуждается с педиатром. И если ребенок совершенно здоров и нет никаких противопоказаний, то стоматолог приступит к лечению.

После наркоза за малышом наблюдает специалист. Ребенок просыпается в специальной комнате. После пробуждения может чувствоваться легкое возбуждение, головная боль, головокружение и даже тошнота. Но все это быстро проходит.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph