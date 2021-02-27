Лечение молочных зубов под наркозом

Вылечить ребенку зубы под наркозом больше не проблема, хотя не все клиники практикуют подобное лечение. В клиниках, где такая услуга есть, ее оказывают бесплатно. Но дожидаться своей очереди приходится месяцами.

Лечить зубы нужно сразу?

Даже молочные зубы нужно лечить сразу. Медлить в этом вопросе не стоит. И вот по какой причине:

Если у малыша в возрасте 3-х лет много зубов с кариесом. Их не нужно удалять раньше времени, а вот лечить нужно;

Кариес – это инфекция, причем хроническая. Она может вызывать самые разные заболевания. У ребенка может часто болеть горло, быть бронхит и даже развиваться порок сердца;

Больные зубки мешают ребенку. Он не может жевать и откусывать твердую пищу. А это еще одна проблема, которая будет связана уже с желудочно-кишечным трактом;

Кариес, который не лечится, может повредить и постоянным зубам, которые вырастут у малыша;

Если образовался пульпит, то болеть зуб будет сильно;

Если зубы удалить слишком рано, то не сформируется правильный прикус.

Лечение зубов во сне применяют не всегда. Практикуется это в следующих случаях:

У маленьких детей, когда повреждено очень много зубов; Если ребенок отстает в развитии или страдает серьезными заболеваниями, которые несут расстройство психики. К примеру, ДЦП или эпилепсия; Если у малыша есть аллергия на местные обезболивающие; В случае, если лечение зуба сложное и может причинить боль ребенку. В этом случае местной анестезией не поможешь; Перед установкой брекетов лечат большое количество зубов. В этом случае без наркоза не обойтись.

Но есть и противопоказания, на которые стоит обратить внимание. Ни один стоматолог не возьмется лечить зубы, если

Малыш более гриппом; Лечить зубы под наркозом можно только после полного выздоровления и через 14 дней после перенесенной болезни; В случае, если малышу сделали прививку. Рекомендуется подождать 14 дней и только после истечения этого срока приступать к лечению; Если имеются серьезные заболевания дыхательной системы. К примеру, бронхит, астма или пневмония. Особенно это касается периода обострения; При наличии болезней, которые связаны с сердцем; При аллергии на обезболивающие препараты.

Подобный способ лечение обсуждается с педиатром. И если ребенок совершенно здоров и нет никаких противопоказаний, то стоматолог приступит к лечению.

После наркоза за малышом наблюдает специалист. Ребенок просыпается в специальной комнате. После пробуждения может чувствоваться легкое возбуждение, головная боль, головокружение и даже тошнота. Но все это быстро проходит.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.