Почти 500 тысяч рублей заплатит нижегородец за незаконную вырубку шести деревьев Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 500 тысяч рублей заплатит нижегородец за незаконную вырубку шести деревьев. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, Арзамасским городским судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".

Еще в феврале 2020 года мужчина спилил шесть деревьев породы дуб и ель для строительства зимовника для пчел с помощью бензопилы, находясь в лесном массиве Сережинского и Коваксинского участковых лесничеств спилил .

В результате его незаконных действий департаменту лесного хозяйства Нижегородской области был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму почти 500 тысяч рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил "лесорубу" наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на такой же срок.