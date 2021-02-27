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Почти 500 тысяч рублей заплатит нижегородец за незаконную вырубку шести деревьев. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Согласно информации, Арзамасским городским судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.
Он признан виновным по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".
Еще в феврале 2020 года мужчина спилил шесть деревьев породы дуб и ель для строительства зимовника для пчел с помощью бензопилы, находясь в лесном массиве Сережинского и Коваксинского участковых лесничеств спилил .
В результате его незаконных действий департаменту лесного хозяйства Нижегородской области был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму почти 500 тысяч рублей.
С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил "лесорубу" наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на такой же срок.
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