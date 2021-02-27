Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 марта 2021 11:04  [26] "ТНС энерго НН" ответил на вопросы нижегородцев о снижении затрат собственников квартир на ОДН
09 марта 2021 10:50  [83] Предупреждение о вероятности возникновения ЧС из-за морозов объявлено в Нижегородской области
09 марта 2021 10:33  [68] Новый детсад построят в Кулебакском районе
09 марта 2021 10:09  [90] Свет и горячую воду частично отключили в четырех домах Нижнего Новгорода
09 марта 2021 09:53  [113] Почти 500 тысяч рублей заплатит нижегородец за незаконную вырубку шести деревьев
08 марта 2021 16:38  [2485] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 8 марта
08 марта 2021 13:41  [226] Волонтеры подарили нижегородкам тысячи тюльпанов
08 марта 2021 12:58  [230] Нижегородские "Волонтеры Победы" поздравляют участниц Великой Отечественной войны с праздником весны
08 марта 2021 12:02  [221] Поздравление с 8 марта появится на нижегородской телебашне
08 марта 2021 10:16  [257] Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 11 по 25 марта
Общество

Почти 500 тысяч рублей заплатит нижегородец за незаконную вырубку шести деревьев

09 марта 2021 09:53  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 500 тысяч рублей заплатит нижегородец за незаконную вырубку шести деревьев. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, Арзамасским городским судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".

Еще в феврале 2020 года мужчина спилил шесть деревьев породы дуб и ель для строительства зимовника для пчел с помощью бензопилы, находясь в лесном массиве Сережинского и Коваксинского участковых лесничеств спилил .

В результате его незаконных действий департаменту лесного хозяйства Нижегородской области был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму почти 500 тысяч рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил "лесорубу" наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на такой же срок.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прокуратура Суд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph