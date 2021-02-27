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Около 36 миллионов рублей направят на защиту четырех мостов в Нижнем Новгороде

09 марта 2021 13:08  [25] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Около 36 млн рублей направят на защиту четырех мостов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь идет о Молитовском, Мызинском, Канавинском мостах и Метромосте.

Департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода объявил конкурс по выбору подрядчика, который обеспечит безопасность переправ от актов незаконного вмешательства. В частности, он должен будет контролировать пожарную безопасность, проводить досмотры грузов и транспортных средств при въезде, в случае возникновения пожара, аварии, взрыва и других чрезвычайных обстоятельств, сообщать в аварийные службы, и принимать меры по локализации и минимизации возможных последствий.

Победителем конкурса стало ООО "Агентство транспортной безопасности" (Краснодар). Компания выразила готовность принять необходимые функции по защите Молитовского, Мызинского и Канавинского мостов за 9,05 млн рублей за каждый объект, а по защите Метромоста - за 8,9 млн рублей.

Контракт будет заключен на срок с 1 апреля по 31 декабря 2021 года.

СПРАВКА:

ООО "АТБ" зарегистрировано в Краснодаре в декабре 2017 года. Генеральный директор - Кондрашова Елена Анатольевна. Основным видом деятельности компании является предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности. Размер уставного капитала 50 тысяч рублей.

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Теги:
Безопасность Госзакупки Мост
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