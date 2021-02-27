Жители Московского района хотят построить две детские площадки и отремонтировать три дороги в рамках проекта "Вам решать!" Общество

Жители Московского района хотят построить две детские площадки и отремонтировать три дороги в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, все инициативы были поддержанные на уровне администрации района и будут переданы для конкурсного отбора.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, жители микрорайона "Калининский" подготовили предложения по установке двух новых детских игровых площадок.

Один комплекс должен расположится рядом с детской районной поликлиникой №42 в районе дома 87а по ул. Березовской), другой – рядом с домом №4 по ул.Коминтерна.

Также Владимир Кропотин сообщил, что от нижегородцев, проживающих в микрорайонах "Бурнаковский" и "Красных Зорь" были выдвинуты инициативы о выполнении ремонта покрытия трёх автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам: Красный Пахарь, Акмолинская; Ушинского, Узкая, М.Тореза; Красных Зорь.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".