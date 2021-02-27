Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 марта 2021 13:51  [76] Жители Московского района хотят построить две детские площадки и отремонтировать три дороги в рамках проекта "Вам решать!"
09 марта 2021 13:36  [162] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области
09 марта 2021 13:08  [161] Около 36 миллионов рублей направят на защиту четырех мостов в Нижнем Новгороде
09 марта 2021 11:44  [202] Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 9 марта COVID-19
09 марта 2021 11:04  [182] "ТНС энерго НН" ответил на вопросы нижегородцев о снижении затрат собственников квартир на ОДН
09 марта 2021 10:50  [225] Предупреждение о вероятности возникновения ЧС из-за морозов объявлено в Нижегородской области
09 марта 2021 10:33  [119] Новый детсад построят в Кулебакском районе
09 марта 2021 10:09  [142] Свет и горячую воду частично отключили в четырех домах Нижнего Новгорода
09 марта 2021 09:53  [167] Почти 500 тысяч рублей заплатит нижегородец за незаконную вырубку шести деревьев
08 марта 2021 16:38  [2684] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 8 марта
Общество

Жители Московского района хотят построить две детские площадки и отремонтировать три дороги в рамках проекта "Вам решать!"

09 марта 2021 13:51  [76] Общество

Жители Московского района хотят построить две детские площадки и отремонтировать три дороги в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, все инициативы были поддержанные на уровне администрации района и будут переданы для конкурсного отбора.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, жители микрорайона "Калининский" подготовили предложения по установке двух новых детских игровых площадок.

Один комплекс должен расположится рядом с детской районной поликлиникой №42 в районе дома 87а по ул. Березовской), другой – рядом с домом №4 по ул.Коминтерна.

Также Владимир Кропотин сообщил, что от нижегородцев, проживающих в микрорайонах "Бурнаковский" и "Красных Зорь" были выдвинуты инициативы о выполнении ремонта покрытия трёх автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам: Красный Пахарь, Акмолинская; Ушинского, Узкая, М.Тореза; Красных Зорь.

Напомним, что проект инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области 15 февраля.

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Московский район ппми
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph