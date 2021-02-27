В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 марта 2021 15:05  [70] Прокуратура выявила завышение стоимости благоустройства парка Станкозавода
09 марта 2021 14:50  [124] Правительство упростило досрочный выход на пенсию некоторым категориям граждан
09 марта 2021 14:37  [103] Администрация Ленинского района рассказала о благоустройстве парка "Станкозавода"
09 марта 2021 13:51  [136] Жители Московского района хотят построить две детские площадки и отремонтировать три дороги в рамках проекта "Вам решать!"
09 марта 2021 13:36  [663] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области
09 марта 2021 13:08  [234] Около 36 миллионов рублей направят на защиту четырех мостов в Нижнем Новгороде
09 марта 2021 11:44  [253] Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 9 марта COVID-19
09 марта 2021 11:04  [206] "ТНС энерго НН" ответил на вопросы нижегородцев о снижении затрат собственников квартир на ОДН
09 марта 2021 10:50  [258] Предупреждение о вероятности возникновения ЧС из-за морозов объявлено в Нижегородской области
09 марта 2021 10:33  [133] Новый детсад построят в Кулебакском районе
Общество

Администрация Ленинского района рассказала о благоустройстве парка "Станкозавода"

09 марта 2021 14:37  [103] Общество
Администрация Ленинского района рассказала о благоустройстве парка Станкозавода

Администрация Ленинского района рассказала о благоустройстве парка Станкозавода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Парк "Станкозавода", благоустроенный в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", стал местом притяжения любителей скандинавской ходьбы. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

В прошлом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в парке "Станкозавода" было обновлено более 7 тысяч кв.м. дорожек, появилась первая площадка для паркура, сцена для проведения мероприятий, детская и спортивная площадки, площадка для выгула собак, установлено 97 скамеек, парковые качели и велопарковки.

Осенью было высажено более 300 молодых деревьев и кустарников. В парке появилось 98 опор освещения и зона тихого отдыха.

"В администрации Ленинского района уверены - теперь каждый найдет в парке занятие для себя не только в теплое время года, но и зимой", - говорится в сообщении.

Ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что в прошлом году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" сделано 33 парка и сквера. Все проекты многократно обсуждают с нижегородцами и на этапе выбора площадок, и во время проведения работ.

Напомним, 133 общественных пространства будет выставлено на рейтинговое голосование в Нижегородской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда" в 2021 году. Голосование начнется 26 апреля и завершится 30 мая. "Общественные пространства – победители будут благоустроены в 2022 году", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так как федеральная платформа za.gorodsreda.ru разработана на базе нижегородского портала "Голос За", для удобства жителей Нижегородской области было принято решение интегрировать областную платформу в федеральный проект. Поэтому нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru). Проголосовать за общественное пространство можно будет в том числе через свою учетную запись на портале "Госуслуги".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Парки Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph