Администрация Ленинского района рассказала о благоустройстве парка "Станкозавода" Общество

Администрация Ленинского района рассказала о благоустройстве парка Станкозавода Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Парк "Станкозавода", благоустроенный в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", стал местом притяжения любителей скандинавской ходьбы. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

В прошлом году по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в парке "Станкозавода" было обновлено более 7 тысяч кв.м. дорожек, появилась первая площадка для паркура, сцена для проведения мероприятий, детская и спортивная площадки, площадка для выгула собак, установлено 97 скамеек, парковые качели и велопарковки.

Осенью было высажено более 300 молодых деревьев и кустарников. В парке появилось 98 опор освещения и зона тихого отдыха.

"В администрации Ленинского района уверены - теперь каждый найдет в парке занятие для себя не только в теплое время года, но и зимой", - говорится в сообщении.

Ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что в прошлом году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" сделано 33 парка и сквера. Все проекты многократно обсуждают с нижегородцами и на этапе выбора площадок, и во время проведения работ.

Напомним, 133 общественных пространства будет выставлено на рейтинговое голосование в Нижегородской области по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда" в 2021 году. Голосование начнется 26 апреля и завершится 30 мая. "Общественные пространства – победители будут благоустроены в 2022 году", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так как федеральная платформа za.gorodsreda.ru разработана на базе нижегородского портала "Голос За", для удобства жителей Нижегородской области было принято решение интегрировать областную платформу в федеральный проект. Поэтому нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru). Проголосовать за общественное пространство можно будет в том числе через свою учетную запись на портале "Госуслуги".