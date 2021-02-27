Ремонт 26 км дорог планируется за два года в Воротынском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Ремонт 26,4 км дорог планируется за два года в Воротынском районе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В частности, в районе отремонтируют подъезды к селам Криуши и Семьяны, дорогу Осинки - Отары – Сосенки и участок Валки - Великовское – Каменка.

"Дорога из Валков в Каменку – единственная, связывающая десять сел и деревень левобережной части Воротынского района с Бором. Поэтому ее ремонт очень важен", - рассказал Глеб Никитин.

Он добавил, что первым в районе уже этим летом в рамках нацпроекта отремонтируют подъезд к селу Огнев Майдан. Дорожным рабочим предстоит уложить два слоя асфальтового покрытия, укрепить щебнем обочину и нанести разметку со светоотражающими элементами.

"На участок дороги до Огнева Майдана направим 47,6 млн рублей по национальному проекту. Эту трассу капитально не ремонтировали с 1985 года", - объяснил Глеб Никитин.

Как ранее сообщал губернатор, в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла второе место среди субъектов РФ (после Московской области) по объемам дорожного ремонта.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Строительство и ремонт дорог", "Передовые дорожные технологии", "Безопасность на дорогах" и "Автомобильные дороги Минобороны России".