Военнослужащие из Белоруссии прибыли в Нижегородскую область для совместных учений

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Военнослужащие из Белоруссии прибыли в Нижегородскую область для участия в совместных учениях с военнослужащими Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Согласно информации, более 70 военнослужащих были доставлены самолетом военно-транспортной авиации Республики Беларусь.
После торжественной встречи на аэродроме в Ивановской области военнослужащие в составе колонны прибыли на полигон Мулино Нижегородской области.
Отмечается, что в рамках совместных учений военнослужащие отработают действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3.
При этом особое внимание на учении будет уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами, в том числе ударными. Мотострелковые подразделения будут действовать совместно со снайперскими парами.
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