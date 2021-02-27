Военнослужащие из Белоруссии прибыли в Нижегородскую область для совместных учений Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Военнослужащие из Белоруссии прибыли в Нижегородскую область для участия в совместных учениях с военнослужащими Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Согласно информации, более 70 военнослужащих были доставлены самолетом военно-транспортной авиации Республики Беларусь.

После торжественной встречи на аэродроме в Ивановской области военнослужащие в составе колонны прибыли на полигон Мулино Нижегородской области.

Отмечается, что в рамках совместных учений военнослужащие отработают действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3.

При этом особое внимание на учении будет уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами, в том числе ударными. Мотострелковые подразделения будут действовать совместно со снайперскими парами.