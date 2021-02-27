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Знание правил работы с электроустановками - залог безопасности производства

10 марта 2021 09:39  [29]

Электробезопасность на предприятии очень важна, ведь она направлена на защиту людей от ударов электрическим током при работе с электрооборудованием.

Сотрудники должны пройти в специализированных центрах профессиональное обучение и проверку знаний. После этих мероприятий персоналу обеспечивают допуск к работе. Ведь только квалифицированный персонал сможет применяя полученные знания и навыки безопасно работать.

По Трудовому законодательству работодатель обязан:

  1. Обеспечить безопасность на предприятии, обучить навыкам и оказанию первой помощи;
  2. Организовать экзамен по проверке полученных знаний;
  3. В случае не прохождения бучения или проверки ни в коем случае не допускать к выполнению работы.

Профессиональная подготовка должна проводится исходя из характера работы.
После оформления допуска, выписывается удостоверение в специально установленной форме.
При оформлении бланка по электробезопасности данные заносятся в журнал по проверке знаний по электробезопасности. Оформление происходит на юридическое лицо и сотрудника.
Существует очередная и внеочередная проверка.

Сроки очередной проверки:

  • для персонала, которые обслуживают или ремонтируют электрооборудование, проверка 1 раз в год;
  • для административно-технического персонала — один раз в 3 года.

Внеочередная проверка может быть осуществлена:

  • приобретение и установка нового оборудования;
  • при переводе на должность с новыми навыками;
  • в случае травмы на производстве по заключению комиссии;
  • в случае перерыва в стаже на должности более 6 месяцев и др.

Приобрести удостоверение по электробезопасности можно в центре повышения квалификации Битрейд, после прохождения обучения. Оно официально подтверждает, что сотрудник имеет знания и безопасно может проводить работы с электрооборудованием.

Мы являемся производителем, а также имеет в наличии готовые бланки для учебных центров. Ознакомится с видами удостоверений можно на сайте: https://www.bitrd.ru/.

Бланк по электробезопасности изготавливается с соблюдением всех нормативных документов.
Если Вам нужен бланк удостоверения по электробезопасности, то Вам в наш интернет-магазин.

Минимальная партия заказа от 10 штук. Постоянным клиентам гарантируем систему скидок. Для учебных центров предлагаем оптовые цены. Существует доставка по Москве и области, регионам, а также самовывоз.

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