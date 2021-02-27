Знание правил работы с электроустановками - залог безопасности производства

Электробезопасность на предприятии очень важна, ведь она направлена на защиту людей от ударов электрическим током при работе с электрооборудованием.
Сотрудники должны пройти в специализированных центрах профессиональное обучение и проверку знаний. После этих мероприятий персоналу обеспечивают допуск к работе. Ведь только квалифицированный персонал сможет применяя полученные знания и навыки безопасно работать.
По Трудовому законодательству работодатель обязан:
Профессиональная подготовка должна проводится исходя из характера работы.
После оформления допуска, выписывается удостоверение в специально установленной форме.
При оформлении бланка по электробезопасности данные заносятся в журнал по проверке знаний по электробезопасности. Оформление происходит на юридическое лицо и сотрудника.
Существует очередная и внеочередная проверка.
Сроки очередной проверки:
Внеочередная проверка может быть осуществлена:
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