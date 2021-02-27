Знание правил работы с электроустановками - залог безопасности производства

Электробезопасность на предприятии очень важна, ведь она направлена на защиту людей от ударов электрическим током при работе с электрооборудованием.

Сотрудники должны пройти в специализированных центрах профессиональное обучение и проверку знаний. После этих мероприятий персоналу обеспечивают допуск к работе. Ведь только квалифицированный персонал сможет применяя полученные знания и навыки безопасно работать.

По Трудовому законодательству работодатель обязан:

Обеспечить безопасность на предприятии, обучить навыкам и оказанию первой помощи; Организовать экзамен по проверке полученных знаний; В случае не прохождения бучения или проверки ни в коем случае не допускать к выполнению работы.

Профессиональная подготовка должна проводится исходя из характера работы.

После оформления допуска, выписывается удостоверение в специально установленной форме.

При оформлении бланка по электробезопасности данные заносятся в журнал по проверке знаний по электробезопасности. Оформление происходит на юридическое лицо и сотрудника.

Существует очередная и внеочередная проверка.

Сроки очередной проверки:

для персонала, которые обслуживают или ремонтируют электрооборудование, проверка 1 раз в год;

для административно-технического персонала — один раз в 3 года.

Внеочередная проверка может быть осуществлена:

приобретение и установка нового оборудования;

при переводе на должность с новыми навыками;

в случае травмы на производстве по заключению комиссии;

в случае перерыва в стаже на должности более 6 месяцев и др.

Приобрести удостоверение по электробезопасности можно в центре повышения квалификации Битрейд, после прохождения обучения. Оно официально подтверждает, что сотрудник имеет знания и безопасно может проводить работы с электрооборудованием.

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Бланк по электробезопасности изготавливается с соблюдением всех нормативных документов.

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