Более 800 артистов станут участниками международной хоровой ассамблеи в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 800 артистов станут участниками международной хоровой ассамблеи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия - НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и ассоциация "Содействие искусству и творчеству".

Согласно информации, участниками ассамблеи в 2021 году станут 27 хоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Гатчины, Кирова, Ижевска, Череповца, Сарова и других городов.

В сообщении отмечается, что специальными гостями станут хоры Минского и Московского лингвистических университетов, а международным онлайн-партнером по проведению ассамблеи станет смешанный хор из города Нови-Сад (Сербия), а гостеприимным хозяином ассамблеи по традиции станет Народный коллектив России Академический хор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.

В этом сезоне ассамблея откроется 19 и 20 марта в культурном пространстве "DKRT".

"В историческом здании бывшего Дворянского собрания на Большой Покровской пройдет череда из пяти концертов хорового пения, а 21 марта состоится гала-концерт. Также концерты ассамблеи пройдут в Москве и Минске", - говорится в сообщении.