Где заказать брендбук?

Брендбук является важным документом, который выполняет контроль различных характеристик современных торговых марок, а, также, брендов в процессе создания их продвижения. Специалисты определяют три основных раздела:
- Платформа для продвижения конкретного бренда. Здесь описывается концепция, предполагаемые цели, прорабатываются актуальные для торговой марки ценности, продумывается их характер, а, также, позиционирование торговой марки на рынке.
- Визуальная составляющая. Этот блок содержит товарный знак, ровно, как и логотип, наряду с цветовыми вариантами, специальными шрифтами, типографикой и другими визуальными элементами.
- Особенности оформления носителей торговой марки. Здесь оговаривается внешний вид полиграфии, будущей цифровой документации. Обсуждаются детали, через которые потенциальные клиенты могут получить информацию о торговой марке.
Содержание данного документа, ровно, как и число его глав определяется сферой деятельности. Если требуется заказать брендбук, то в этом поможет компания “Richhaul”. Она работает с 2012 года и уже подготовила 107 проектов для большого количества брендов РФ в соответствии со стандартами. Сотрудники фирмы учитывают актуальные мировые тренды, практики создания брендбуков, потому, результат превосходит все ожидания.
Особенности создания брендбука
В процессе управления брендом нельзя использовать лишь заезженные шаблоны и один стиль. Нужно охватить большинство процессов ведения бизнеса, стилизуемые под конкретные носители выбранного бренда.
Проработка брендбука несет в себе ряд целей:
- Стандартизация рабочих стадий ведения современного бизнеса,
- Организация целостного образа для партнеров, а, также, сотрудников,
- Улучшение качества презентации,
- Снижение затрат на производство корпоративного контента,
- Улучшение запоминания рекламы,
- Повышение степени текущей конверсии,
- Снижение затрат на печать,
- Корректирование репутации.
Основными стадиями создания брендбука являются:
- Брифинг. Здесь определяется объём проекта, составляется ТЗ, разрабатывается календарный план, оформляется особый договор.
- Выбор платформы для бренда при необходимости.
- Проработка визуального оформления бренда, создание товарного знака, получение патента.
- Создание стилеобразующих элементов, в частности, цветовых моделей, уникальных шрифтов, паттернов, продумывание уникального стиля.
- Адаптация проекта к носителям данного бренда. Проработка оформления офисных документов, различных интерьера, разработанных макетов, интернет ресурса.
- Формирование готового брендбука, проверка верстки, подготовка оригинал-макетов.
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