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Где заказать брендбук?

10 марта 2021 11:41  [74]

Брендбук является важным документом, который выполняет контроль различных характеристик современных торговых марок, а, также, брендов в процессе создания их продвижения. Специалисты определяют три основных раздела:

  • Платформа для продвижения конкретного бренда. Здесь описывается концепция, предполагаемые цели, прорабатываются актуальные для торговой марки ценности, продумывается их характер, а, также, позиционирование торговой марки на рынке.
  • Визуальная составляющая. Этот блок содержит товарный знак, ровно, как и логотип, наряду с цветовыми вариантами, специальными шрифтами, типографикой и другими визуальными элементами.
  • Особенности оформления носителей торговой марки. Здесь оговаривается внешний вид полиграфии, будущей цифровой документации. Обсуждаются детали, через которые потенциальные клиенты могут получить информацию о торговой марке.

Содержание данного документа, ровно, как и число его глав определяется сферой деятельности. Если требуется заказать брендбук, то в этом поможет компания “Richhaul”. Она работает с 2012 года и уже подготовила 107 проектов для большого количества брендов РФ в соответствии со стандартами. Сотрудники фирмы учитывают актуальные мировые тренды, практики создания брендбуков, потому, результат превосходит все ожидания.

Особенности создания брендбука

В процессе управления брендом нельзя использовать лишь заезженные шаблоны и один стиль. Нужно охватить большинство процессов ведения бизнеса, стилизуемые под конкретные носители выбранного бренда.

Проработка брендбука несет в себе ряд целей:

  • Стандартизация рабочих стадий ведения современного бизнеса,
  • Организация целостного образа для партнеров, а, также, сотрудников,
  • Улучшение качества презентации,
  • Снижение затрат на производство корпоративного контента,
  • Улучшение запоминания рекламы,
  • Повышение степени текущей конверсии,
  • Снижение затрат на печать,
  • Корректирование репутации.

Основными стадиями создания брендбука являются:

  • Брифинг. Здесь определяется объём проекта, составляется ТЗ, разрабатывается календарный план, оформляется особый договор.
  • Выбор платформы для бренда при необходимости.
  • Проработка визуального оформления бренда, создание товарного знака, получение патента.
  • Создание стилеобразующих элементов, в частности, цветовых моделей, уникальных шрифтов, паттернов, продумывание уникального стиля.
  • Адаптация проекта к носителям данного бренда. Проработка оформления офисных документов, различных интерьера, разработанных макетов, интернет ресурса.
  • Формирование готового брендбука, проверка верстки, подготовка оригинал-макетов.

Обращайтесь в данную компанию и мастера помогут создать уникальный брендбук по индивидуальным требованиям.

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