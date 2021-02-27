Где заказать брендбук?

Брендбук является важным документом, который выполняет контроль различных характеристик современных торговых марок, а, также, брендов в процессе создания их продвижения. Специалисты определяют три основных раздела:

Платформа для продвижения конкретного бренда. Здесь описывается концепция, предполагаемые цели, прорабатываются актуальные для торговой марки ценности, продумывается их характер, а, также, позиционирование торговой марки на рынке.

Визуальная составляющая. Этот блок содержит товарный знак, ровно, как и логотип, наряду с цветовыми вариантами, специальными шрифтами, типографикой и другими визуальными элементами.

Особенности оформления носителей торговой марки. Здесь оговаривается внешний вид полиграфии, будущей цифровой документации. Обсуждаются детали, через которые потенциальные клиенты могут получить информацию о торговой марке.

Содержание данного документа, ровно, как и число его глав определяется сферой деятельности. Если требуется заказать брендбук, то в этом поможет компания “Richhaul”. Она работает с 2012 года и уже подготовила 107 проектов для большого количества брендов РФ в соответствии со стандартами. Сотрудники фирмы учитывают актуальные мировые тренды, практики создания брендбуков, потому, результат превосходит все ожидания.

Особенности создания брендбука

В процессе управления брендом нельзя использовать лишь заезженные шаблоны и один стиль. Нужно охватить большинство процессов ведения бизнеса, стилизуемые под конкретные носители выбранного бренда.

Проработка брендбука несет в себе ряд целей:

Стандартизация рабочих стадий ведения современного бизнеса,

Организация целостного образа для партнеров, а, также, сотрудников,

Улучшение качества презентации,

Снижение затрат на производство корпоративного контента,

Улучшение запоминания рекламы,

Повышение степени текущей конверсии,

Снижение затрат на печать,

Корректирование репутации.

Основными стадиями создания брендбука являются:

Брифинг. Здесь определяется объём проекта, составляется ТЗ, разрабатывается календарный план, оформляется особый договор.

Выбор платформы для бренда при необходимости.

Проработка визуального оформления бренда, создание товарного знака, получение патента.

Создание стилеобразующих элементов, в частности, цветовых моделей, уникальных шрифтов, паттернов, продумывание уникального стиля.

Адаптация проекта к носителям данного бренда. Проработка оформления офисных документов, различных интерьера, разработанных макетов, интернет ресурса.

Формирование готового брендбука, проверка верстки, подготовка оригинал-макетов.

Обращайтесь в данную компанию и мастера помогут создать уникальный брендбук по индивидуальным требованиям.

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