Сорбционные фильтры для очистки ливневых сточных вод

Сорбционные фильтры, предназначенные для очистки ливневых сточных вод http://www.enrost.ru/produkcija/sorbcionnyi-filtr-dlja-stochnyx-vod/, представляют собой сложный элемент. Они составляют целую систему, которая используется для очистки сточных вод. Вода проходит через многочисленные фильтры и очищается от мелкого мусора и нефтепродуктов, которые растворяются в воде. Добиться очищения можно только благодаря методу сорбции. Данный метод может применяться отдельно, а может быть частью сложного оборудования.

Обычно данный метод очистки применяют как вспомогательный. Когда жидкость уже прошла через пескоуловитель и нефтеуловитель.

Типы

Сорбционные фильтры, которые используют для очистки ливневых стоков, можно разделить на две группы. Это

Безнапорные приборы;

Напорные приспособления.

Конструкции безнапорных устройств сложные и применяют их только в промышленности. Зачастую, они входят в состав целого комплекса устройств, которые предназначены для очистки дождевой воды. Но используют их и для очистки воды от органических соединений. Такой способ очистки называется биологической.

Напорные приспособления используют не только в купе с другими устройствами. Они могут использоваться и отдельно для того, чтобы очистить поверхностные воды. Часто, на крупных объектах, где требуется чистая вода или нужно соорудить систему водоснабжения, без таких устройств не обойтись.

Конструкция сорбционных фильтров обоих типов

Безнапорные устройства выглядят следующим образом:

Корпус. Обычно его изготавливают из стеклопластика высокого качества; Внутри него располагается модуль с фильтрующими элементами, которые сделаны из сорбента.

Конструкция напорного устройства отличается. Он состоит из такого же корпуса, который изготовлен из стеклопластика. Обязательным элементов считается клапан. Он необходим для того, чтобы регулировать поступления воды. Ну и, конечно же, сорбентовые фильтры, которые отвечают за очистку воды.

Вода, которая попадает в фильтр, проходит тщательную очистку. Ее не просто прогоняют через сорбентовые фильтры. На этапе очистки из жидкости удаляются все лишние вещества. Это могут быть металлы, мелкие частицы, песок, нефтепродукты, азотистые соединения и многое другое.

Достоинства очистки ливневых сточных вод сорбентом

У данного фильтра есть масса преимуществ. Из всего многообразия можно выделить следующие:

Качество воды высокое. После очистки вода может сбрасываться в различные водоемы;

Фильтр может работать в разных природных условиях и не боится резких перепадов температуры;

Процессы, которые протекают в фильтры, никаким образом не влияют на экологию.

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