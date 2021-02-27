Сорбционные фильтры для очистки ливневых сточных вод

Сорбционные фильтры, предназначенные для очистки ливневых сточных вод http://www.enrost.ru/produkcija/sorbcionnyi-filtr-dlja-stochnyx-vod/, представляют собой сложный элемент. Они составляют целую систему, которая используется для очистки сточных вод. Вода проходит через многочисленные фильтры и очищается от мелкого мусора и нефтепродуктов, которые растворяются в воде. Добиться очищения можно только благодаря методу сорбции. Данный метод может применяться отдельно, а может быть частью сложного оборудования.
Обычно данный метод очистки применяют как вспомогательный. Когда жидкость уже прошла через пескоуловитель и нефтеуловитель.
Сорбционные фильтры, которые используют для очистки ливневых стоков, можно разделить на две группы. Это
Конструкции безнапорных устройств сложные и применяют их только в промышленности. Зачастую, они входят в состав целого комплекса устройств, которые предназначены для очистки дождевой воды. Но используют их и для очистки воды от органических соединений. Такой способ очистки называется биологической.
Напорные приспособления используют не только в купе с другими устройствами. Они могут использоваться и отдельно для того, чтобы очистить поверхностные воды. Часто, на крупных объектах, где требуется чистая вода или нужно соорудить систему водоснабжения, без таких устройств не обойтись.
Безнапорные устройства выглядят следующим образом:
Конструкция напорного устройства отличается. Он состоит из такого же корпуса, который изготовлен из стеклопластика. Обязательным элементов считается клапан. Он необходим для того, чтобы регулировать поступления воды. Ну и, конечно же, сорбентовые фильтры, которые отвечают за очистку воды.
Вода, которая попадает в фильтр, проходит тщательную очистку. Ее не просто прогоняют через сорбентовые фильтры. На этапе очистки из жидкости удаляются все лишние вещества. Это могут быть металлы, мелкие частицы, песок, нефтепродукты, азотистые соединения и многое другое.
У данного фильтра есть масса преимуществ. Из всего многообразия можно выделить следующие:
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