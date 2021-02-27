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Происшествия

Массовая авария с погибшим произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

10 марта 2021 13:02  [192] Происшествия

Фото: из Telegram Ni Mash

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Массовая авария с погибшим произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 10 марта 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области.

По предварительной информации, ДТП с участием 3-4 транспортных средств произошло в 10:00.

Как в свою очередь сообщает telegram-канал Ni Mash, этим утром столкнулись фура, автобус и два легковых автомобиля. ДТП произошло недалеко от Мостоотряда.

В ликвидации последствий аварии участвовали спасатели ГУ МЧС России по Нижегородской области. В ведомстве сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека, в том числе погиб 1 человек. Детей среди них не было.

Обстоятельства происшествия еще уточняются.

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Теги:
Автозаводский район ГИБДД ДТП
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