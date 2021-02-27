Нижегородские легкоатлеты завоевали шесть золотых медалей на Кубке России Спорт

Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородские спортсмены завоевали шесть золотых медалей на Кубке России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, на прошедшем в Новочебоксарске мероприятии приняли участие 215 спортсменов из 43 регионов России.

Нижегородские легкоатлеты Андрей Вдовин, Дмитрий Сафронов и Петр Михальков завоевали шесть золотых медалей.

Отмечается, что Андрей Вдовин первенствовал на дистанциях 200 м и 400 м в классе Т37, Петр Михальков в классе Т64 стал победителем на дистанциях 60 м и 200 м. Дмитрий Сафронов в классе Т35 завоевал золотые медали на дистанциях 200 м и 400 м. Наставником спортсменов является Галина Кошелева.

По итогам выступления спортсменов на Кубке России будет сформирована сборная команда страны для выступления на Чемпионате Европы. Планируется, что он пройдёт в Польше в конце мая.

Напомним, что федеральный проект "Спорт – норма жизни" входит в национальный проект "Демография", утвержденный в рамках указа президента РФ Владимира Путина.