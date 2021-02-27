Цистерна с топливом загорелась в Богородском районе

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Цистерна с печным топливом загорелась на территории базы строительных материалов в Богородском районе 10 марта 2021. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании по адресу: Богородское шоссе, 11/1 поступило спасателям в 13:54. Оказалось, что горит цистерна размером 50 куб.м., наполненная на 20 куб.м.
В 15:03 пожар был локализован на общей площади 200 кв.м.
Погибших и пострадавших нет.
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