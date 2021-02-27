Цистерна с топливом загорелась в Богородском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Цистерна с печным топливом загорелась на территории базы строительных материалов в Богородском районе 10 марта 2021. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании по адресу: Богородское шоссе, 11/1 поступило спасателям в 13:54. Оказалось, что горит цистерна размером 50 куб.м., наполненная на 20 куб.м.

В 15:03 пожар был локализован на общей площади 200 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

(видео предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области)