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Общество

Вузы будут анализировать трудоустройство выпускников IT-специальностей

10 марта 2021 16:00  [101] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил вузам проанализировать, на какие специальности трудоустраиваются выпускники IT-направлений обучения.

Как сообщает ТАСС, соответствующую информацию Дмитрий Чернышенко озвучил по итогам проведения совещания "Кадры для будущего".

"Это первое домашнее задание нашим руководителям цифровой трансформации, заместителям ректоров, которые, я надеюсь, будут определены кратчайшие сроки, - получить достоверные данные по поводу того, кто из обученных пошел на какую специальность в итоге", - сказал вице-премьер.

"Очень странно, если вуз выпускает экономистов, а они в большинстве своем устраиваются не экономистами, к примеру. Вот эту аналитику тоже хотелось бы <...> получить", - добавил он.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей встречи в Иннополисе (Республика Татарстан) обсудили подготовку IT-специалистов в Нижегородской области. Губернатор отметил, что эта отрасль в регионе демонстрирует существенный рост. При этом высшие и средние специальные учебные заведения Нижегородской области ежегодно выпускают более 2 700 ИТ-специалистов, что существенно ниже потребности динамично развивающихся ИТ-предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории региона. Ежегодный кадровый дефицит составляет более 1 700 специалистов, что является ключевым аспектом, сдерживающим развитие отрасли. Одним из вариантов решения проблемы может стать создание IT-факультета на базе ННГУ имени Н.И. Лобачевского.

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Теги:
Вузы Образование Технологии
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