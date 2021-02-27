Озвучены условия празднования Масленицы в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 10 марта 2021 года утвердил решение штаба по борьбе с распространением коронавируса и теперь в регионе разрешено проведение такого массового мероприятия, как Масленица.

Масленица в 2021 году начинается у православных в России 8 марта, а сам праздник приходится на 14 марта.

"Масленица всегда была символом прихода весны и дарила надежду. Таких эмоций особенно не хватает в последние месяцы", - объяснил губернатор. "Было принято общее решение провести масленичные мероприятия в объеме, допустимом в нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации", - добавил Глеб Никитин. "Особенность праздника - в активном использовании именно открытых площадок. Соблюдение всех необходимых требований позволяет максимально снизить возможные риски", - дополнил глава региона.

Таким образом, Масленицу в этом году нижегородцы и гости региона смогут отметить, участвуя в уличных праздничных мероприятиях, но с соблюдением требований, которые действуют во время режима повышенной готовности.

"Вместе с тем, мы призываем жителей быть максимально внимательными и без особой необходимости не посещать массовые мероприятия. Лучше всего отметить Масленицу в кругу родных и близких", - подытожил Глеб Никитин.

Требования к проведению масленичных мероприятий согласно решению координационного штаба:

Торговля

- торговые места на праздничных ярмарках должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга;

- запрещается дегустация продуктов;

- продажа напитков разрешена только в промышленной упаковке;

- продажа блинов возможна при соблюдении следующих условий: тесто изготавливается в стационарных условиях; при приготовлении блинов обязательно используются перчатки, маски; применение начинки не допускается; реализация продукции допускается только в закрытой индивидуальной одноразовой упаковке; в местах реализации товаров обязательно наличие антисептиков для посетителей

Массовые мероприятия

- посетители массовых мероприятий должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра;

- работа тематических зон, в том числе мультимедийных инсталляций, фотозон, организуется таким образом, чтобы исключить взаимодействие посетителей с контактными поверхностями;

- физкультурные мероприятия, в том числе подвижные конкурсы, соревнования по спортивному ориентированию на открытом воздухе, проводятся при одновременном участии не более 50 человек

В случае, если организаторы нарушат правила, контролирующие органы могут закрыть доступ к праздничным площадкам.