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Завод резервуарных конструкций СтройТехМаш приглашает к сотрудничеству корпоративных заказчиков

11 марта 2021 10:02  [17]

Коммерческие компании, транспортные организации и региональные власти могут заказать в Московской области и в центральных регионах РФ строительство топливно-энергетических объектов на заводе Резервуарных конструкций "СтройТехМаш" различных видов:

  • АЗС;
  • складских помещений для хранения ГСМ;
  • резервуарных парков;
  • топливных хранилищ.

Завод занимается производством вертикальных топливных резервуаров и строительными работами по их установке, требующих возведения надежного бетонного основания. Кроме этого клиент может заложить в проект строительство технических, производственных и складских помещений различной площади.

На сайте указаны контакты ЗРК СТМ для корпоративных клиентов. Менеджеры предприятия оперативно реагируют на все обращения и оформляют заказы для корпоративных клиентов.

Особенности изготовления топливных резервуаров

Основной сферой производственной деятельности предприятия "СтройТехМаш" является изготовление вертикальных резервуаров для хранения топлива, объем которых может достигать 5000 м3. В ассортиментной линейке предприятия представлены вертикальные резервуары РВС и цилиндрические емкости горизонтального размещения РГС и РГЦ, объем которых может достигать до 100 м3.

Изготовление емкостей для хранения нефтепродуктов осуществляется на современном оборудовании из качественных листовых материалов строго по действующим ГОСТам и ТУ. Возможно использование типовых проектов, а также индивидуальная разработка проектной документации под нужды заказчика.

Преимущества услуг "СтройТехМаш"

Завод является в Московской области одним из ведущих заводов, специализирующихся на производстве топливных резервуаров и строительстве топливно-энергетических объектов различного типа. За 10 лет работы на рынке предприятие сумело реализовать более 30 успешных проектов различного типа.

Наличие современного станочного парка и другого оборудования позволяет осуществлять весь производственный цикл своими силами. Для увеличения срока эксплуатации емкостей используется специальное антикоррозийное покрытие, нанесение которого осуществляется в современном покрасочном цехе.

Все готовые резервуары проходят испытание на прочность и герметичность, в ходе которых составляется специальная документация для предоставления заказчику. На предприятии работают квалифицированные специалисты, отлично разбирающиеся во всех технологиях производства топливных резервуаров. На готовые изделия выдается гарантия качества.

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