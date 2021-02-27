Как взять ссуду под залог в ломбарде?

В ситуациях, когда срочно требуются финансовые средства, но обращение в банк может занять много времени и нет вероятности одобрения займа, люди предпочитают обращаться в ломбард. Ломбард - это организация, в которой можно получить финансовый займ в обмен на какое-то ценное имущество. Несмотря на то, что процентные ставки в ломбардах довольно высоки, эти организации привлекают клиентов своими выгодными условиями. Здесь не требуется большое количество документов, не имеет значения кредитная история, можно взять заемные деньги за несколько минут.

Как получить деньги в ломбарде?

Механика оформления займа простая: вы приходите в ломбард с ценным имуществом. Специалист оценивают его. Обычно оценка проводится бесплатно. После этого вы получаете договор для ознакомления. Если вас устраивают его условия, то договор подписывается, вам выдается займ.

На главной странице договора указывается сумма займа. Также вам должны предоставить залоговый билет, в котором прописывается величина займа, дата его выдачи, период предоставления займа, ставка процента и другие моменты. Взять ссуду под залог в ломбарде вы сможете здесь ssudy.ru.

Обычно займы выдаются на короткий срок не больше года. Лучше быстрее рассчитаться с ними, чтобы не переплатить много. Если вы не сможете вовремя вернуть займ, ваше имущество заложенное могут реализовать. Продавать залог до того момента, пока клиент не выплатит долг, ломбард не вправе. Сделать это ломбард может только в том случае, если возникла серьезная задолженность и просрочка по долгу. Причём обычно устанавливается льготный период, в течение которого заемщик имеет право вернуть деньги.

Обратите внимание на то, что ломбард не вправе требовать от вас дополнительного оформления страховки. Займ в ломбарде оформляется буквально за несколько минут. Сделка является совершенно безопасной, если вы обращаетесь в надежное учреждение. Вам не нужно будет беседовать со специалистами ломбарда, доказывать свою платежеспособность и т.д. Если вы захотите выплатить долг досрочно, сделать это можно будет без всяких штрафных санкций. Большинство ломбардов предлагают лояльные условия для своих заемщиков. Если у вас возникла тяжелая финансовая ситуация и вам негде взять деньги, обращайтесь в ломбард. Здесь вы сможете в короткий срок оформить займ и получить необходимую вам сумму. Постарайтесь рассчитаться с займом вовремя.

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